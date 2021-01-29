賴小民今被執行死刑 習近平為何急匆匆要他命？

中國金融巨頭賴小民因腐敗罪今天1月29日在天津被執行了死刑。賴小民從未殺人奪命，他被從速肉體消滅，表面原因是因受賄數額巨大與女人眾多。然而，如此從速殺人，近些年在中國也算罕見，這次習近平為什麼急匆匆要他的命？

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天津市第二中院2021年1月5日公開宣判華融資產公司原中共黨委書記、董事長賴小民死刑。今天據中國央視客戶端報道說：“經最高人民法院核准”，2021年1月29日上午，天津市第二中級人民法院“依照法律程序”對賴小民執行了死刑。

從判處死刑到執行死刑，中間只有24天，習近平為何如此急匆匆殺掉並沒有人命案的賴小民，令人費解。難道僅僅因為他是巨貪？難道他房子里推滿的錢當局沒有收回？還有，去年11月，馬雲創立的在線支付巨頭螞蟻集團在香港上市的最後時刻被當局禁止。這筆史上最大交易預計將籌集超過340億美元。隨後阿里巴巴也受到中國金融監管機構的調查。

上述跡象都令外界懷疑中國金融狀況是否出現了重大危機。難不成中國金融界已布滿地雷，習近平無法可想，只能用賴小民的命，來殺一儆百？

中國華融集團原中共黨委書記和董事長賴小明，1月5日被被天津一家法院以"貪腐”和“重婚"判處死刑。法新社1月29日引述中國官媒說，金融大亨賴小民今天被執行了死刑。

據介紹，賴小明被指控在2008-2018年期間，利用職權，通過他人的職務行為，協助有關單位和個人獲得融資、承攬工程、合作經營、調動工作及職務提拔。並受賄摺合人民幣17.88億元。

法新社說，自習近平上台以來，中國只有一名高官被判處死刑。因為這名高官在2016年涉及1起謀殺案。另外還有一些人被判死緩（實際上從未執行）。

習近平在2012年上台成為中共黨魁後，展開了一場大規模的反腐運動。有150多萬中共幹部受到處分。但這種受民眾歡迎的行動，也涉嫌為清除黨內反對派服務。比如，去年，中國前房地產大亨任志強就付出了代價，被判處18年有期徒刑。作為中國商界具有批判精神的人物，任志強曾發表尖銳文章批評當局在2019年底應對武漢冠狀疫情不利。