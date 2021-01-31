世衛小組訪武漢華南海鮮市場稱"見到了關鍵人物"

調查新冠病毒源頭的世界衛生組織專家小組周日參訪中國武漢市的華南海鮮市場，法新社報道，專家小組在當地政府嚴密監控下"會見了關鍵人物，並提出問題，以了解蔓延全球的新冠病毒的來源"。

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世衛專家小組周日抵達華南海鮮市場，即一年多前最早出現群聚感染的地方之一，專家小組在中國當局嚴密監控下進行這場規畫已久的行程。上午專家們還參訪了疫情爆發後生意大減的武漢白沙洲大市場。

小組成員達斯札克（Peter Daszak）參訪完華南海鮮市場後推文說，世衛小組"走訪了非常重要的地點，先是一座批發市場，剛才還造訪華南海鮮市場"。

雖然一過去一年，但達斯札克說："（這次參訪）在了解COVID在2019年底開始傳播的流行病學上，對我們聯合團隊提供非常豐富的訊息且十分必要。"達斯札克並說，小組成員見到了"關鍵人物"，並提出了問題，這對了解新冠病毒起源十分重要。

武漢華南海鮮市場去年1月起遭到封鎖。根據法新社記者現場目擊，專家小組成員乘車進入設有路障的市場後，守衛很快便阻止他人進入。世衛專家小組沒有回答記者提出的任何問題，當地公安將他們與其他人隔開。一名成員被問到對此行有何期待時聳了聳肩，並把車窗關上。另外，有消息說，專家乘坐的車輛直接駛入市場，其他人士包括外國記者被拒門外。

專家組早上也在大批中方人員"陪同"下，到過白沙洲濕貨市場。在武漢封城76日期間，這裡是食品配送中心。

在中國頻頻拖延下，專家小組終於得以入境，他們的任務是調查病毒如何從動物傳染給人類。新型冠狀病毒已導致超過200萬人世衛，並重創全球經濟。現在雖然專家小組還在調查初期階段，世衛組織官員已降低找到病毒源頭的期望。

法新社並說，雖然中國官方數據稱，中國累計新冠病毒死亡控制在4636例，但中國仍然採取極為嚴格的防疫措施。