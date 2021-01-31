馮德萊恩：歐盟將維持夏季前為70%人口注射疫苗目標

歐盟委員會主席馮德萊恩周日表示，歐盟將維持夏季前為70%人口注射新冠疫苗的目標；阿斯利康藥廠承諾將向歐盟提高30%疫苗交貨量；法國周日新冠病毒感染入院人數創去年12月以來新高；比利時布魯塞爾警察驅散反抗疫措施示威，近500人被拘留。

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法新社消息，歐盟委員會主席馮德萊恩周日在推特上發文表示，歐盟將可以維持原有的既定目標，即在今年夏季之前，為70%的歐盟成員國公民注射新冠疫苗。

馮德萊恩並宣布，阿斯利康藥廠將向歐盟提高30%疫苗交貨量，即900萬劑疫苗，阿斯利康總計將歐盟提供4億劑疫苗。 此前阿斯利康曾預計，將原定3月底前向歐盟交付大約8000萬劑疫苗減少約60%，到3100萬劑，引起歐盟不滿。馮德萊恩周日表示，阿斯利康藥廠還將提前一周向歐盟供應疫苗，並將擴大在歐洲的疫苗生產。

另據路透社報道，法國周日新冠病毒感染入院人數創去年12月以來新高，據法國公共衛生機構的統計，周日新增入院331人，總住院人數達到2萬7613人。新增死亡病例195例，新增確診1萬9235例，比前一天下降5000例。

法國衛生部長維蘭周日接受採訪時表示，雖然目前病毒蔓延迅速，進入監護病房的患者人數多於出病房人數，但尚未達到指數上升階段。 法國總統馬克龍周末也表示，如要避免第三次"封城"，目前是關鍵時期。

另外，比利時首都布魯塞爾周日爆發反對採取防疫措施的示威遊行。法新社報道，警方發言人晚間表示，近500人被行政拘留。 部分示威者響應社交媒體帖文號召，聚集在布魯塞爾中心火車站附近廣場。當地警方透過社交媒體發出告示，重申集會未得到批准，試圖在布魯塞爾聚集的示威者將會受調查及被勸喻離開。

擁有1150萬人口的比利時新冠疫情嚴重。自去年3月以來，新冠累計死亡超過2萬例。比利時政府繼去年10月起下令，酒吧餐館關閉並實施宵禁後，上周又宣布，禁止不必要的出境及入境行程，直至3月1日。