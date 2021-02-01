「兩辦」斥英為港人移民開後門 特首丈夫和兩子早擁居英權 更稱在英日子最開心

林鄭月娥在英國拍攝的闔家歡照片，其笑容確是比其他全家福照片燦爛

逾五百萬名合資格申領英國國民（海外）（BNO）護照的香港人，自昨天起可透過網上預約，申請入境簽證，從而移民。中國港澳事務辦公室和中央政府駐港聯絡辦公室(俗稱「兩辦」)隨即分別發表聲明，強烈譴責英國違反承諾，堅決反對，重申保留進一步採取反制措施的權利。但諷刺的是，特首林鄭月娥的兩名兒子早已因父母關係獲取居英權，更有評論員重提林太曾表示，過去多年最開心的日子是在英國，以駁斥中方和建制派人士指移民英國是「二等公民」之說。

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英國政府在香港時間昨(1月31日)日仍晚5時起開放BNO簽證通道，讓合資格港人網上申請入境簽證，透過5+1計畫(即在英國居留五年後，可申請入籍，一年後成為英國公民)，中方為此表明不承認BNO為有效旅行證件。

原名曹捷的時事評論員陶傑昨午出席港台節目《城巿論壇》時表示，時任政務司長林鄭月娥在2016年接受訪問時曾表示，「最開心的日子是在英國」，又笑稱，大家可以問問持有英籍的林太丈夫林兆波，在英國劍橋居住期間有否自覺是二等公民？他更進一步反駁移居英國是二等公民的情緒式說法，建議不如成立「全球愛國華人二等公民自我感覺惡劣訴苦大會」，讓各人申訴二等公民之苦，或許可以阻嚇香港三百萬BNO護照持有人放棄移居英國。

出席同一論壇的教育大學亞洲及政策研究學系講師關仲然亦補充，指林鄭月娥「全家福」(合家照)都是在英國拍攝，網上找不到第二張在香港拍攝的「全家福」！本台記者上網搜尋發現，林鄭月娥的少量「全家福」照片中，只找到一張疑似是她兒子年幼時在香港拍攝的，她2006年從英國返回香港任職後，只有在英國劍橋和於2017和18年到中國濟南及桂林旅遊時拍攝的「全家福」。

除林兆波外，林鄭月娥的兩名兒子亦擁有英國國籍。林太2017年參選特首時曾在報章專訪中承認，她和家人於1990年透過居英權計畫取得英籍，強調只是「多一個旅遊證件，我唔覺得佢(一旦在我當選後)需要放棄。」居英權計畫是英國政府根據《1990年英國國籍法令(香港)》於1990-96年間在其殖民地香港推行的計畫，讓指定合資格人士擁有英國公民國籍，並非林鄭口中所說的「旅遊證件」。林鄭顯然是魚目混珠，把居英權與曾被中方承認為旅遊證件、沒有居留權的BNO混為一談。

資深公務員向本台表示，當年的政務主任(AO)，全獲發居英權，讓他們有需要時直接入籍，無後顧之憂，換取他們安心留港服務，林鄭月娥亦不例外。不過，林鄭月娥在2007年出任須由中央政府委任的問責局長時，已放棄英國國籍。

另外，陶傑亦不解中方為何對英國的5+1計畫為何如此動怒，因為包括經濟學者雷鼎鳴在內的「親中愛國」人士多次表示要香港「留島不留人」，現有計畫應該正合他們意願；他更引述雷鼎鳴去年7月時所說，若香港有30萬人移民，對中國絕對是「好事」，因為可以完成香港「人力資本上的換血」，英國政府現時只是順應這些要求「換血」的民意。