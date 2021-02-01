對抗中國5G 美國主導五眼聯盟與日本合作

美國政府為了開發5G技術，將成立多國間可運用的基金，由美英澳等共享情報的"五眼聯盟"及日本參與，目的在於阻止中國設備的普及化。

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中央社援引日本讀賣新聞報導，為了阻止中國制5G設備普及，美國將與關係緊密的國家，包括共享情報的"五眼聯盟"盟國加拿大、英國、澳大利亞與新西蘭，再加上日本，形成"對中聯盟"，掌握5G開發的主導權。

有關5G技術的開發及設備供應網的強化，美國政府將成立一個"跨國通訊安全基金"。美國一月初通過的2021會計年度國防授權法中已載明將成立這個基金。

根據相關條文，要進行安全且值得信賴的技術開發、強化設備供應網，並與可信賴的廠商合作。這個基金的總金額還有待研議，但美國國會曾提示基金規模大約5億美元，利用期間10年。

主導此基金構想的是美國民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）。他接受讀賣新聞專訪時表示，包含5G在內的很多技術領域，美國有必要與同盟國等密切合作。日本是無線通訊技術的領頭羊，是創設基金最重要的夥伴之一。

報導說，美國為了構築對抗中國、具安全性的5G通訊網，需要藉助技術力強的日本的合作。 汽車、醫療、電力等各種領域將需要用到5G，但這可能被間諜、網絡恐襲利用，形成安全保障上的隱患，因此美國、英國加強排除中國電信巨擘華為等中國廠商。各國為取代中國廠商的勢力，已開始致力於開拓供應網。

美日兩國政府2020年秋天舉行局長級會議時，雙方同意要開拓5G設備的供應鏈。

此外，英國政府去年11月宣布，將與日本NEC公司合作，開始進行5G通訊網的建置。

英國的經濟預測及商業諮詢機構Omdia的資訊顯示，含5G在內的通訊基地台全球市佔率以華為佔33%居冠，日本的NEC或富士通公司不到1%。