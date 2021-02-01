日本今年天皇生日規模大大縮小

日本天皇11月10日舉行了向國民表明即位的“祝賀禦列之儀”巡遊

日本宮內廳2月1日表示：受到新型冠狀病毒感染症擴大的影響，2月23日的天皇生日的祝賀儀式將大大縮小。宮內廳表示：很多人面臨著種種困難，因此覺得祝賀儀式應該做到最小規模。

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今年天皇的生日將取消在宮殿里和所招待的客人一起舉行“宴會之議”及與各國大使舉行的“茶會之議”，但是舉行招待三權之長和外國大使祝賀的“祝賀之議”，有關接受皇室的祝賀的的事宜還沒有最後決定。

日本宮內廳去年2月17日下午發布消息稱，鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，原定在天皇生日的去年2月23日上午舉行的民眾朝賀活動取消，下午的簽名祝賀活動停辦。3月1日舉行的東京馬拉松也縮小了規模，影響擴展至各類活動。

去年天皇即位後首個生日的民眾朝賀原定2月23日上午舉行3次，天皇夫婦、秋筱宮夫婦和長女真子、次女佳子將站在皇宮長和殿的陽台上，接受聚集在東庭的朝賀者的祝賀。

皇族及三權之長的祝賀活動，以及皇族、首相、國會議員在宮殿舉行的賀宴，招待各國駐日大使等的茶會則按原計畫舉行。

而今年其規模更加縮小。根據宮內廳的消息，去年“宴會之議”和“茶會之議”除了宮內廳相關人員之外有600人出席，池田憲治宮內廳次長在記者會上表示：很多人面臨著種種困難，因此覺得祝賀儀式應該做到最小的規模。