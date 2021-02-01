港府又封區強檢 無人確診武肺 專家學者質疑成效兼擾民

港府昨晚再次突擊封區以便強制兩幢大廈內的460名市民進行武漢肺炎病毒檢測，是自中國國家主席習近平表示對香港疫情「很擔憂」後的四日內第二次，但結果一如日前在港島的封區強檢，沒有發現新增確診個案。有受檢居民質疑港府「做騷」，而香港大學感染及傳染病中心總監何栢良和呼吸系統專科醫生梁子超均認為，有關區域已經出現疫情十多天，人口流動性亦不高，現時圍封已失去時機，未必合乎成本效益，亦可能對居民造成不必要的困擾。

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今(1日)早結束的，是港府9日內第4次突襲式封區。港府首次在上月23日於佐敦實施封區強檢，逾七千人中找到13宗確診武肺個案，陽性比率是0.17%；接着是毗鄰的油麻地碧街，330人中有一人確診，比率是0.3%；到了上月28日，即特首林鄭月娥向國家主席習近平視像述職後翌日，港島東區東發大廈接受封區強檢的475人中，無人確診，與今(1日)早完成的封區強檢一樣。

若以最後三次的封區強檢人數計算，陽性比率只有0.08%，遠低於各區的常設社區檢測中心的陽性比率。根據港府數據，截至上月20日，超過64萬名接受檢測人士中，811個樣本屬陽性，比率為0.13%；另外，接受強制檢測的大廈居民，陽性比率更低，只有0.07%。但特首林鄭月娥和政務司長張建宗先後在頭兩次封區後表示，不認為封區強檢措施擾民，強調一宗個案也不可放過。

港府最近兩次的封區強檢，都是在習近平對香港第四波新冠肺炎疫情表示，「我很關心、很擔憂」之後實施的，有評論指，有關行動是做給北京看的。

昨晚7時起突被列入「受限區域」的，是九龍東的麗港城第5和第7座，港府發言人解釋，自上月18日至29日期間，上述兩座共錄得15宗確診個案，而當中的第5座E室居民更已於上月26日被撤離至檢疫中心，但經過「風險評估」後，認為有需要把上述兩座列入「受限區域」。但港府未有闡釋過去五日該兩幢大廈有什麼新的風險因素。

而須封區強檢的兩幢大廈，居民至昨晚起須留在處所內，並接受蛋強制檢測，至今天凌晨，有460人接受檢測，無新增確診個案。港府又指出，曾派員到訪大廈內394戶，約60戶沒人應門，會再作跟進；另有一名受檢人士擊傷政府工作人員，當局予以譴責，重申會嚴肅執法。

上述兩幢大廈到今早接近8時才解封，較港府的目標遲了40分鐘。有趕着上班的居民對延遲解封表示不滿，另有居民不滿上周已遵從當局要求去進行檢測但仍遭封區強檢，使生活受影響，更有居民質疑港府「做騷」；不過，亦有居民認為，檢測後可以更安心，雖有不便亦無妨；另亦有人認為，當局的安排可以接受。