調查：僅三成港人願意接種疫苗 料難起群體免疫效果

香港政府訂購的武漢肺炎疫苗將於本月下旬抵港，但香港一項民意調查顯示，只有約三成一的受訪港人表明會參與疫苗接種計畫，比例較拒絕接種的三成三港人還要低，而尚未決定者則最多，有三成六。意味接種計畫難以達到七成人口接種疫苗才會達到群體免疫效應的效果。

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香港醫院藥劑師學會與香港醫護聯盟上月訪問838名市民，發現不願接種者超過八成人憂慮疫苗的副作用和安全性，以及認為疫苗推出過於倉卒；當中近半數受訪者表示，寧願佩戴口罩，也不接種疫苗。

在願意接種疫苗的受訪者中，首選接種BioNTech疫苗，其餘依次是接種科興和阿斯利康疫苗。當中，科興仍未公布充足數據，香港有更多聲音要求港府再考慮購入中國的國藥疫苗，而特首林鄭月娥透露，已於上月中旬向北京的中央政府要求協助，以分配中國研發或生產的新冠疫苗到港。

藥劑師學會會長崔俊明昨在記者會公布調查結果時表示，港人願意接種疫苗的比率低於美國等地區，而七成人口接種疫苗是達至群體免疫的「最低門坎」，建議港府加強宣傳，以釋除市民疑慮；但他不贊成以金錢作為接種誘因。

一同出席記者會的傳染專科醫生林緯遜補充，即使接種率不足七成，愈多人接種便越能減低確診數字和嚴重個案，希望接種計畫展開後，市民的接種意願會增加。

香港大學醫學院上周公布的民調亦顯示，港人接種疫苗的意欲有所下降。醫學院1月的調查發現，只有45.9%的市民有意接種疫苗，較去年11月的同項調查結果急跌18個百分點。

另外，因應歐洲疫苗生產不足以快速供港，歐盟更曾一度想限制出口，崔俊明表示，港府應再接觸中國的國藥疫苗，以提高疫苗供應的穩定性，但大前提是國藥要提供臨床試驗的安全性及有效性數據。國藥去年底曾公布，其疫苗第三期臨床測試的有效率為79%，但至今未公布完整報告。