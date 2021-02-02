世衛專家今訪武漢病毒研究所 病毒溯源進展受矚目

由13人組成的世界衛生組織新冠病毒溯源專家組預定今天訪問武漢病毒研究所，這是此次病毒溯源工作中最受矚目地點。由於疫情爆發後外界懷疑病毒是從此洩漏而出，專家調查工作進展受關注。

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中央社援引世衛組織國際專家之一達斯札克（Peter Daszak）周二轉推一則推文，表示專家小組計畫周三前往武漢病毒研究所，除參觀國家生物安全實驗室，世衛專家組還將與武漢研究所專家進行"國際科學合作交流"。

中央社說，由於2019冠狀病毒疾病自2019年底自中國武漢爆發以來，外界一直懷疑，"病毒可能是從武漢病毒研究所實驗室洩漏而出，導致全球大流行"。曾獲諾貝爾獎的法國病毒學家蒙泰尼（Luc Montagnier）2020年4月表示，引爆這次疫情的病毒應是武漢實驗室研製愛滋疫苗的"意外產物，不過這番說法遭多位科學家反駁。

另美國前總統特朗普2020年4月底也表示，"看過病毒來自武漢病毒研究所的證據"。不過德國媒體"明鏡周刊"隨後報導，德國國防部與聯邦情報局私下質疑病毒疾病源自中國實驗室的說法，認為美方是想轉移外界對其防疫不力的注意力。

此外，世衛也曾表示，科學家告知根據基因體排序顯示病毒是"源於自然"。

世衛專家小組1月中旬抵達武漢，在1月28日結束14 天隔離後展開為期約2周的實地考察行程，目的是為確定早期病例的感染途徑，以基於科學的實證幫助建立假設，成為未來長期研究基礎。

小組1月30日前往與收治最初確診病患的武漢金銀潭醫院人員會面，1月31日抵達華南海鮮市場，這是一年多前最早出現群聚感染的地方之一，而實地造訪武漢病毒研究所是最受矚目的行程，專家調查工作是否有所進展受矚目。