官媒發文稱讚中國企業家代表，馬雲被忽略引關注

由新華社主管主辦的《上海證券報》2月2日頭版發表了題為“高質量發展 豈能缺少企業家精神”的文章，並對包括馬化騰、任正非等中國商界名人點名和讚揚。觀察人士指，文章卻沒有出現馬雲這位名響海內外的商業巨頭，因而引發關注。

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文章寫道，“出身草莽、敢闖敢拼、百無禁忌，一代中國企業家從過去僵硬的經濟體制中破土而出，出於對擺脫貧困最質樸的渴望和成就事業的激情，為改革開放之初的中國經濟吹來新風。”文章還列舉了一長串中國當代企業家的名字，包括華為創始人任正非、騰訊創始人馬化騰、比亞迪創始人王傳福、格力電器董事長董明珠、小米科技創始人雷軍、正泰集團董事長南存輝和福耀玻璃集團創始人曹德旺等。但唯獨不見馬雲的名字。

1月20日，阿里巴巴創始人馬雲通過視頻連線形式，與全國100名鄉村教師“雲”見面，併線上講話，他說，“等疫情過去了，我們再見面！”這是馬雲在公眾場合“消失”兩個多月後首度現身。此前，馬雲去年10月在上海外灘金融峰會上發言後與外界失去了聯繫。他當時在演講中提出了諸如，“巴塞爾協議像一個老年人俱樂部”，“（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險”，“今天銀行延續的還是當鋪思想”，“好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管”等爭議性言論。

11月3日，上海證交所和香港交易所紛紛宣布暫停螞蟻集團的上市計畫，一場針對阿里巴巴的反壟斷調查也隨之展開。在這個決定公布之前，螞蟻金服已經完成了首次公開募股(IPO)的準備工作，其股票估值達370億美元原預計會創下歷史記錄。