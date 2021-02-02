美國務院：深切關注12港人案盧思位和任全牛律師證被吊事件

美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)2月2日通過推特表示，美方深切關注“12港人案”家屬聘請的代理律師盧思位和任全牛被中國當局吊銷律師證事件。

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普賴斯寫道，“我們對中華人民共和國試圖取消代表12港人的人權律師盧思位和任全牛的律師資格，並對他們進行騷擾深切關注。我們敦促中國政府尊重人權和法治，立即恢復他們的法律資格。”

任全牛當天稍早發表聲明說，他的律師執照當天被河南司法廳吊銷。該案的另一名代理律師盧思位的律師證是1月15日被四川司法部門吊銷。

任全牛和盧思位兩位律師均受“12港人案”家屬聘請，為他們的親人提供法律援助。任全牛和盧思位兩位接受了家屬的委託。當局強迫他們退出，遭到拒絕。

任全牛還是公民記者張展案的辯護律師。張展去年赴武漢採訪疫情，去年12月28日被上海一家法院以尋釁滋事罪重判4年監禁。