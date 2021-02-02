馬克龍：今夏結束前所有法國人都可如願接種疫苗 法國4條生產線將啟動新冠疫苗大批量生產

法國總統馬克龍周二表示，從現在到今年夏季結束前，所有法國人，都可以自願接種新冠疫苗。馬克龍周二召集法國及歐洲幾大製藥集團負責人開會，鼓勵他們擴大並加快新冠疫苗生產。馬克龍說：4條法國生產線將啟動新冠疫苗大批量生產。而全球疫苗注射數量破億劑，超過60%集中在富國。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，馬克龍周二接受法國電視一台採訪時做出上述承諾。馬克龍說，三月初，將在法國各地老人院，完成80%住院老年人的疫苗接種，馬克龍強調，接種疫苗完全出於自願，即在三月初，50萬老人院的老年人將完成疫苗接種。

馬克龍周二召集法國及歐洲各大實驗室負責人會議後在電視一台表示，預計二月底到三月初，法國境內的4條生產線將開始新冠疫苗大批量的生產。馬克龍說，歐洲已經保證提供總計23億劑疫苗，我們希望能夠擴大(疫苗）產量。

馬克龍周二召集法國及歐洲幾大製藥集團負責人開會，鼓勵他們擴大並加快新冠疫苗生產。馬克龍在會上表示，我們的短期目標是改善在法國和歐洲的疫苗生產，中期目標則是要提高疫苗產量。參與會議的官員向法新社表示，總統召集這次會議的目的是要最大限度地提高在法國及歐洲疫苗生產能力，特別是將通常需要18個月以上才能完成的疫苗生產時間縮短到幾個月，以儘快為所有歐洲人接種疫苗。

據法國最新統計，全法注射第一劑疫苗的人數已達154萬1079人。

另外，全球確診病例破億之後，法新社周二公布官方來源的統計數據指出，全球注射疫苗的總數量也突破1億劑，但超過60%集中在富國，明顯貧富不均。

法新社的統計顯示，最窮的29國都還沒正式展開大規模疫苗注射，與此同時，最富裕國家注射的數量則超過目前總施打劑總量的2/3。

截至目前，以色列領先世界各國，估計總人口的37%已至少接種第1劑，而超過1/5已施打第2劑。然而，全球有超過1/3人口（35%）分布在還沒開始施打疫苗的國家。

繼以色列之後，注射最多劑量疫苗的國家分布在北美洲、歐洲與波斯灣地區。以人均接種率而論，英國已有13.7%的人口施打疫

苗，居這些國家之首，領先共施打3200萬劑、約佔總人口7.9%的美國。

歐盟各國共施打約1270萬劑，僅有2.3%的人口接受注射。總計歐盟27個會員國中，施打疫苗普及率最高的前3個國家分別是島國馬爾他（5.4%）、丹麥（3.2%）以及波蘭（3.1%）。

另一方面，中國境內已注射2400萬劑，而已生產數量可觀疫苗的印度，則全國僅施打400萬劑，占龐大總人口的比例微乎其微。

法新社指出，世界衛生組織感嘆"富裕國家開始施打疫苗，而低度開發國家只能等待"。由世衛組織主導的較公平"疫苗全球取得機制"COVAX），本月已展開首批的疫苗配送，目前只有幾內亞受惠，也僅只有參與先期試驗的數十人注射。