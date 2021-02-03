中共入換屆潮 三大部門罕合發布十大“嚴禁”

中國官方消息說，中共中央紀委機關、中共中央組織部、國家監察委員會聯合印發了《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》（簡稱《通知》），嚴禁結黨營私、嚴禁拉票賄選、嚴禁買官賣官、嚴禁跑官要官、嚴禁個人說了算、嚴禁說情打招呼、嚴禁違規用人、嚴禁跑風漏氣、、嚴禁弄虛作假，以及嚴禁干擾換屆。

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據聯合早報今天報道說，中共三大部門首次聯合發布十大“嚴禁”。消息說，中國地方領導班子今年起進入“換屆高峰期”，中共三大部門首次聯合發布十大“嚴禁”，列明換屆紀律，加強換屆風氣監督，以保證換屆工作順利開展。

《通知》指出，選人用人中的腐敗現象和不正之風還禁而未絕，一些地方政治生態尚未完全修復，干擾破壞換屆的風險隱患尚未完全消除，換屆期間往往又是問題易發多發期，對此必須高度重視，進一步嚴明紀律要求。

《通知》並明確立下“10個嚴禁”，意在嚴明換屆紀律。這“10個嚴禁”分別為嚴禁結黨營私、嚴禁拉票賄選、嚴禁買官賣官、嚴禁跑官要官、嚴禁個人說了算、嚴禁說情打招呼、嚴禁違規用人、嚴禁跑風漏氣、、嚴禁弄虛作假，以及嚴禁干擾換屆。

在嚴禁干擾換屆方面，《通知》指出，要嚴加防範、堅決打擊對境內外敵對勢力攪擾破壞換屆的行為。《通知》也表示，對違反換屆紀律規定的，依規依紀依法嚴肅處理，典型案件予以通報曝光；對於地方黨組織和有關人員，因履行責任不力，導致地區換屆風氣不正、換屆紀律鬆弛渙散、換屆選舉出現非組織活動，依規依紀依法嚴肅追究。