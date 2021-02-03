中國名家女兒被捧成名詩人 滿行充斥屎尿與家犬朗朗

中國媒體指中國知名作家賈平凹的女兒賈淺淺最近引起許多討論，原因是這名作品陸續登上各大刊物的“文二代”詩文“屎尿群飛”；除了眾人群嘲，陸媒更直言若要在文壇長期立足，不能只靠關係。但賈淺淺目前為西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席，作品登錄“青年文學”、“北京文學”等中國各大刊物，曾出版3冊詩集，入選“2019名人堂年度十大詩人”。賈平凹曾以“我遠遠攆不上”來稱許他的女兒詩作。

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據中央社今天報道稱，中國大作家女兒屎尿入詩，陸媒批立足文壇不能只靠爸。

據該消息說，賈淺淺的詩究竟寫了什麼？綜合澎湃新聞等陸媒消息，其中題為“郎朗”的詩是這麼寫的：“晴晴喊/妹妹我在床上拉屎呢/等我們跑去/郎朗已經鎮定自若地/手捏一塊屎/從床上下來了/那樣子像一個歸來的王”。另一首“我的娘”則寫道：“中午下班回家/阿姨說/你娃厲害得很/我問咋了/她說/上午帶她們出去玩/一個將尿/尿到人家辦公室門/我喊了聲“我的娘嗯”/另一個見狀/也跟着把尿尿到辦公室門口/一邊尿還一邊說/你的兩個娘都尿了”。

據消息，賈淺淺的作品原本僅流於圈內，近日被中國文藝界刊物“文學自由談”一文帶出圈外。這篇“唐小林：賈淺淺爆紅，突顯詩壇亂象”文章批評，賈淺淺的作品“骯髒噁心的垃圾文字”、“無法想像，那些出版商們為何要如獲至寶、爭先恐後地包裝出版”。這篇文章直言，賈淺淺爆紅的背後，“是各路文學名家和詩人積極撰寫評論，溜須拍馬”。

賈淺淺是中國作協副主席、著名作家賈平凹的長女，目前為西北大學文學院副教授、陝西省青年文學協會副主席，作品登錄“青年文學”、“北京文學”等中國各大刊物，曾出版3冊詩集，入選“2019名人堂年度十大詩人”。

賈淺淺多篇詩作曝光後掀起輿論風暴，遭群嘲為“屎尿式”、“粗話體”、“口水文”，“屎尿起飛，把詩人的臉丟盡了”。據消息說，對於各方的批評和質疑，曾以“我遠遠攆不上”來稱許女兒詩作的賈平凹尚未回應。

中央社引據澎湃新聞評論稱，雖然“文壇是個圈”，但也必須用作品說話，打破“圈子”、“關係”的想像，才能在文壇長期立足。揠苗助長，是培養不出大作家的。官方新華社也發話說，文學創作的基本原則還是要遵循，創新可以大膽嘗試，詩文不能有傷大雅。