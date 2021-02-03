中國報有10億網民大軍

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）近日在北京公布第47次“中國互聯網絡發展狀況統計報告”表示，截至去年12月，中國網民規模達9.89億，較同年3月成長8540萬，網絡普及率為70.4%，而中國農村網民則有3.09億。

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據中央社今天報道稱，中國網民規模近10億，網絡普及率7成。據中國官方統計顯示，中國網民規模達9.89億，網絡普及率70.4%，網絡影音用戶9.27億；3成左右的網民月收入在人民幣2000至5000元之間。其中手機網民規模達9.86億，較同年3月成長8885萬，網民使用手機上網的比例達99.7%。

中國農村網民則有3.09億，較同年3月成長5471萬；農村地區網絡普及率55.9%，較同年3月提升9.7個百分點。

從收入來看，月收入在2001至5000元的網民群體佔比為32.7%；月收入在5000元以上的比例為29.3%；有收入、但月收入在1000元及以下的網民佔了15.3%

據這項報告並說，近年來，網絡扶貧行動向縱深發展取得實質性進展，並帶動偏遠貧困地區非網民加速轉化。在網絡覆蓋方面，貧困地區通訊“最後一公里”已打通，截至去年11月，貧困村通光纖比例達98%。

此外，自2013年起，中國已連續8年成為全球最大的網絡零售市場。2020年網上零售額達人民幣11.76兆元，較上年成長10.9%。其中，實物商品網上零售額9.76兆元，占社會消費品零售總額的24.9%。

據該報道稱，截至去年12月，中國網絡購物用戶規模達7.82億，較同年3月增長7215萬，佔整體網民的79.1%。與此同時，直播電商成為廣受用戶喜愛的購物方式，66.2%的直播電商用戶曾購買直播商品。另一方面，截至去年12月，中國網絡視頻（影音）用戶規模達9.27億，較同年3月成長7633萬，佔整體網民的93.7%；其中短影音用戶8.73億，較同年3月成長1億，佔整體網民的88.3%。