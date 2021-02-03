兩岸三地看領袖 朱鎔基第一習近平排第六 竟在蔡英文後

據香港民意機構發布的最新兩岸領導人民望排行，名列前三的都是已卸任的前中國領導人，總統蔡英文排名第5，中國國家主席習近平排名第6。香港學者呼籲北京當局應思考這個排名反映的意義。

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據中央社今天報道說，香港兩岸政治人物民望，習近平不及卸任領導人。根據香港民意研究所2日公布2021年上半年“兩岸政治人物民望評分”，結果顯示，在10位香港市民最熟悉的中國及台灣領導人之中，前中國國務院總理朱鎔基名列第1，分數為67.7分；前中國總理溫家寶排名第2，得分為61.9分；緊接其後的是前中共總書記胡錦濤，得分58分。

消息說，中國國家主席習近平在排名中名列第6，低於總統蔡英文與中國國務院總理李克強。該報道引述美國之音消息，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華分析，朱鎔基、溫家寶及胡錦濤名列前3，反映香港人緬懷過去的美好歲月，同時也顯示對目前社會情況的不滿及悲觀情緒。鍾劍華表示，中國領導人應該思考這個排名的意義，“為何卸任的中國領導人評分遠高於現任的領導人”。這次蔡英文的得分仍然高於習近平，中國領導人也應思考，是否仍然可以用“一國兩制台灣版”去處理兩岸問題。他指出，去年下半年調查進行的同時，正值港區國安法實行不滿1個月，很多香港市民覺得國安法的實施、執行是由北京主導，因此影響了北京中央很多官員、現任與卸任領導人的民望，創下歷史新低。這次的調查則有止跌回升的態勢。

香港民意研究所行政總裁鍾庭耀認為這樣的回升，可能一定程度反映了民眾已經逐漸“習慣”現況，同時也見到一些香港本地的問題，加上中央政府對於特區政府都有些微言，這樣反而替習近平加了一些同情分。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，港人對北京不信任及不滿仍處於高位，除了施行國安法之外，港人認為造成疫情擴散的責任是北京隱瞞疫情。同時，香港對於中國政治人物的認知度也普遍下降，顯示香港人對中國的疏離感愈來愈強。

中央社說，根據調查結果，第7到第10名的政治人物分別是前總統馬英九、前中共總書記江澤民、前高雄市長韓國瑜和前總統陳水扁。據發布，香港民意研究所是在1月由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分兩階段共成功訪問了2011名香港居民。在95%信心水準下，評分誤差不超過3.4%。