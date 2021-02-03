反送中運動將2周年 駁二辦展約百件作品

香港反送中運動將滿2 年，高雄駁二特區推出“若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽”，展出從抗爭到紀實等約百件作品，有感一些作品受限參展，展場牆特別規畫留白區給來不了的作品。

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過去兩年，全球最關注的抗爭現場是香港；香港青年為追求民主自由、捍衛人權價值，運動迄今未停。高雄駁二藝術特區在香港反送中運動兩周年前夕推出“若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽”，即日起到3月14日於駁二大勇區P3倉庫展出。

展覽從抗爭現場、新聞攝影紀實、藝術創作到出版紀錄，集結台港創作者逾百件作品，但考量有許多展品因為國安法威脅無法順利展出，駁二特別在展牆留白，更首次完整展開香港反送中運動現場的40公尺大型布條。

高雄市副市長史哲3日在觀展後指出，在嚴峻疫情的影響下，台灣相對於其他國家是個防疫典範，在民主的架構下，台灣相對於香港是民主寶地，台灣不可能置外於世界，呼籲年輕朋友觀展並了解事件的發生經過。

史哲在展區連儂牆上留下“不能放棄，不能忘記”，時時提醒不要放棄理想，不要忘記曾經。高雄作為台灣民主進程中重要的城市之一，責無旁貸要持續為國際友人發聲，將更好的社會留給未來的青年。

史哲表示，這次展覽有許多件展品因為國安法威脅無法順利展出，所以特別在展牆留下屬於他們的位置，用空白來陳訴自由人權的可貴。

若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽，包含“反抗的畫筆”藝術創作、“鏡頭的凝視”新聞攝影、“我們皆在場”歷史對話等3個單元。特別的是展場內以40公尺大型抗爭布條“無題”那年，“如水”揭開序幕；布條上布滿了抗爭行動民眾留言字跡，承載著對未來的企盼與對自由民主的渴望等。

香港反送中運動起始於2019年3月、爆發於6月，港版國安法於2020年6月通過。