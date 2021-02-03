國安法半年拘近百人僅8人被控 警務處長否認是散播白色恐怖

《港區國安法》實施至今7個月，警方共拘捕97人，當中8人被控，但警務處處長鄧炳強否認大規模拘捕卻不檢控是在散播「白色恐怖」，又指現時指檢控率低是言之尚早。他更表明，今年的首要行動項目中新增「維護國家安全」，將會果斷執法。

廣告 繼續瀏覽後續

警方昨(2日)天在年結記者會上公布，「國安處舉報熱線」開通三個月來，共收到超過4萬個信息，鄧炳強拒絕披露詳情，只是說，警方藉此獲取不少有用資料，有助警方進一步行動。

他在談及以國安法拘捕的97人時，不點名地指壹傳媒集團主要持股人黎智英涉嫌勾結外國勢力被捕；另以涉嫌顛覆國家政權罪名拘捕55名涉嫌組織和參與民主派初選人士。

對於國安法的檢控率只有8.2%，鄧炳強認為，現在說有關檢控率低是言之尚早，因為國安法相關罪行是嚴重罪行，案情非常複雜，須仔細調查和搜集證據。他不同意坊間批評警方大規模拘捕卻不檢控是散播「白色恐怖」，並藉國安法把反對派連根拔起，他認為，有關形容詞已被濫用，被捕人慾以此令自己感覺良好，嘗試逃避刑責或欺騙公眾，強調警方是根據證據和法例作出拘捕。

至於因應國安法而成立的國安處人手編製和使用詳情，鄧炳強和領導國安處的警務處副處長劉賜蕙均以行動和保密為由，拒絕公布，甚至是以新法去截取通訊、秘密監察、凍結及查核銀行戶口、封鎖網站的次數亦不願公開，劉只強調，行動均受嚴格監管，確保權力運用適宜。另外，她補充，警方沒有利用國安法充公財產，但曾引用《有組織及嚴重罪案條例》就四宗案件共凍結6500萬港元。

民間組織「民權觀察」批評警方運用國安法的情況是「黑箱作業」，認為單是公布行使權力的次數和宗數，不會影響執法工作，敦促警方及行政機關提升透明度，否則會令市民產生許多疑慮，影響對港府的信任。

鄧口誤：警員要「知法犯法」

警方同時公布年結數據，指去年整體罪案超過63200宗，較前年增加6.8%，其中詐騙、勒索、刑事恐嚇及行劫案都有增加；但暴力罪案則下跌3.1%，與反修例示威相關的案件，包括縱火、刑事毀壞、暴動或非法集結等罪行，更按年下跌25%。

另外，去年共有45名警員被捕，比前年幾乎增加一倍，鄧炳強表示，警方會詳盡調查，強調警隊非常關注誠信，警員犯法是罪加一等，亦令同事蒙羞。但他發言時一度口誤，稱「作為警察更需要知法犯法」，其後澄清指，剛才說得不清楚，應該是「警員更需要知法守法」。

鄧炳強的口誤片段在網上瘋傳，大部分網民指他是「鬼拍後腦杓，講左真話」、「吃了誠實豆沙包」、佛洛伊德式說漏咀！