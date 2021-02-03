在華德企今年有信心說繼續投資

中國德國商會最近發表的一項調查顯示，儘管繼續面臨複雜的監管挑戰和來自中國企業的劇烈競爭，但在華德國企業對未來一年持樂觀態度，幾乎沒有企業表示有撤離中國的計畫，並對即將簽署的中歐全面投資協定（CAI）寄予厚望。據中國德國商會主席馮思翰稱，中歐全面投資協定確立的體制框架還打造了一個穩定的溝通渠道，以檢驗守約的情況並解決企業所面臨的挑戰。通過中歐全面投資協定中的各項協議，德國企業期望在中國市場獲得更多的法律保障和更好的競爭條件。

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在華德國企業對未來一年仍持樂觀態度，說將繼續在中國投資。據路透社今天引述一份中國德國商會最近發表的一項調查顯示，儘管繼續面臨複雜的監管挑戰和來自中國企業的劇烈競爭，但在華德國企業對未來一年持樂觀態度，幾乎沒有企業表示有撤離中國的計畫，並對即將簽署的中歐全面投資協定（CAI）寄予厚望。

該份由中國德國商會與畢馬威計師事務所合作發布的年度“商業信心調查”結果顯示，市場准入（40%）和對在華各國企業的平等待遇（39%）是受訪企業對中歐全面投資協定最關心的兩點主題。相較上一年，在市場准入這第一步就遇阻的企業數量有所減少（30%）。據中國德國商會主席馮思翰（Stephan Wöllenstein）稱，“通過中歐全面投資協定，中國面向歐洲企業開放市場所邁出的步伐將不能回頭。”

據路透社說，不過，企業面對間接層面的挑戰仍然非常嚴峻。總結在華德企面臨的監管挑戰，行政和官僚主義障礙首當其衝：海關條例和通關流程、申請相應許可證、《網絡安全法》的要求、企業社會信用體系以及資本轉移和跨境支付。去年末，中歐共同宣布如期完成中歐投資協定談判。該協定將為中歐相互投資提供更大的市場准入，確保公平競爭並開拓新的商機，有助於中歐關係向前邁一大步。

據該調查稱，對2021年多數企業仍持樂觀態度：77%的受訪者預計他們的行業在中國的表現將優於其他市場；72%的受訪者預計他們2021年在華銷售額將繼續上升。這也反映在德國企業對中國市場的堅定信念上：幾乎所有接受調查的企業（96%）表示，他們沒有撤離中國的計畫，72%的企業計畫在生產設施和機械，以及研發等領域進一步投資。市場風險方面，去年在新冠病毒疫情期間，中美兩國間日益加劇的緊張關係給在華德企造成了更多的不確定性。在脫鉤情景下，在華德企最擔心的風險是，因不同市場標準要求而導致的成本上升、以及因此而導致的長期業務放緩。作為對策，德資企業將會提升研發和採購的本地化，並使其關鍵技術適應不同的標準。

路透社說，是項調查於去年10月和11月進行，共訪問了中德國商會共535家會員企業。