抖音騰訊鬧翻互告 牽動中國反壟斷大環境？

字節跳動旗下短視頻APP--抖音向北京知識產權法院正式提交訴狀，起訴騰訊壟斷。抖音稱，騰訊通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了《反壟斷法》所禁止的“濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為”。騰訊則稱字節跳動公司的相關指控”純屬失實“系”惡意誣陷“。騰訊繼續指控抖音誣陷並提告。路透社引述中國業內人士說，2021年反壟斷執法將繼續強化，騰訊、美團等平台企業或“在劫難逃”。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，抖音起訴騰訊壟斷，要求判令停止封禁並賠償9,000萬元。據抖音在訴狀中稱，即時通信類應用已經成為互聯網用戶規模最大、普及率和使用率最高的基礎應用。微信、QQ月活躍用戶數分別超過12億和6億，加上其即時溝通分享功能及網絡效應，決定了用戶幾乎不可能集體遷移。

此外，目前市場上沒有其他經營者，能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務。這意味着騰訊“具有市場支配地位”。據抖音認為，騰訊封禁抖音的行為是濫用市場支配地位的表徵。封禁不僅損害了用戶權益，破壞了抖音產品和服務的正常運營，還排除、限制了市場競爭。

去年末，市場監管總局最新對阿里巴巴涉嫌壟斷展開立案調查，吹響互聯網反壟斷執法號角。業內人士預計，2021年反壟斷執法將繼續強化，騰訊、美團等平台企業或“在劫難逃”。

不過，抖音在此時點起訴騰訊，不僅與當前反壟斷形勢密切相關，或亦與其最大競爭對手--快手上市有關。據路孚特IFR，騰訊控股支持的快手計畫籌資62億美元，將創下香港兩年多來規模最大的IPO。

路透社說，騰訊稱字節跳動公司的相關指控”純屬失實“系”惡意誣陷“，將繼續提起訴訟。

騰訊稱暫未收到關於抖音起訴的相關材料。騰訊稱字節跳動公司的相關指控”純屬失實“系”惡意誣陷“，將繼續提起訴訟。

騰訊稱字節跳動旗下多款產品，包括抖音通過各種不正當競爭方式違規獲取微信用戶個人信息，破壞平台規則。據騰訊稱字節跳動及相關公司還存在諸多侵害平台生態和用戶權益的違法違規行為，將繼續提起訴訟。