“斷崖式降級”：海航評級從AA遭打至BB 此前皆哥倆好？

進入破產重整程序的中國海航集團，終究迎來了中國評級機構的“斷崖式降級”。上海新世紀周三公告稱，決定將海航集團的主體信用等級由AA調降至BB，展望調整為負面；另有四隻存續期債券債項等級亦從AA調降至BB。中國信用債市場曾出現過多起債券違約後評級被火速調低的案例，投資者稱其為“斷崖式降級”，並詬病評級公司缺乏預警能力。

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據路透社今天報道說，“斷崖式降級”終至，中誠信國際、上海新世紀將海航評級從AA打至BB。評級公司中誠信國際亦在周二晚間發布公告，將海航集團旗下海航控股主體及五隻債券的評級從AA降至BB。海航集團上周五宣告正式進入破產重整程序，旗下多家上市公司亦同步公告被申請破產事宜。上海新世紀和中誠信隨後分別發布公告，將海航控股、海航航空有限公司等主體及債項評級下調至AA或AA-。

路透社說，中國信用債市場曾出現過多起債券違約後評級被火速調低的案例，投資者稱其為“斷崖式降級”，並詬病評級公司缺乏預警能力。

據路透社不完全統計，海航系旗下公司發行的尚在存續期的債券規模為382.89億元人民幣。多期在上海和深圳證券交易所上市的相關公司債交易方式，已由此前投資者參與度較高的競價，改為範圍明顯減小的固定收益證券綜合電子平台和協議大宗交易方式。