菅義偉與加拿大總理舉行電話會談

菅義偉首相3日上午，與加拿大的特魯多總理進行了電話會談，兩人表示將在強化國際秩序方面緊密合作，也確認了在對應新型冠狀病毒的和氣候變動問題上的合作。

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兩首腦還將挑戰“法律統治”的中國作為背景，決心為實現自由和開放的印度太平洋加強合作，同時兩首腦也就朝鮮的海上倒貨對策交換了意見。

對於朝鮮綁架日本人問題，菅義偉首相請求特魯多總理為解決這個問題給予支持和合作。對此特魯多總理表示支持。

日加兩國首腦的電話會談從午前9時開始進行了25分鐘。

日本首相菅義偉1月28日凌晨與美國總統拜登舉行首次電話會談。雙方確認將強化日美同盟，為實現“自由開放的印度太平洋”開展密切合作。

而拜登上任以後首先於1月22日與特魯多總理舉行了會談，日本是拜登上任以後第二個舉行首腦會談的國家。

兩首腦的上次會談是在去年的9月30日上午舉行的，當時菅義偉剛剛擔任首相不就，特魯多對菅義偉就任首相表示祝賀，雙方就為實現日本前首相安倍晉三倡導的“自由開放的印度太平洋”構想而繼續合作達成共識。此外還商定在應對新冠疫情上通力合作。

雙方還就東海和南海局勢交換了意見。菅義偉表示：“願與特魯多總理建立良好關係，領導地區和國際社會的和平與穩定。”