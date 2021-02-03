據據彭博新聞說，螞蟻集團與中國監管機構就改革達成協議，將轉型成為一家金融控股公司。

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據路透社今天報道稱，螞蟻集團與中國監管機構就改革達成協議。

根據彭博訂閱用戶周三分享的報導截圖，該計畫要求螞蟻集團將所有業務納入這家控股公司，包括其在區塊鏈及食品外賣等領域的技術產品。

稍早，華爾街日報報道說，阿里巴巴集團控股有限公司首席執行官張勇(Daniel Zhang)周二表示，面對中國監管部門的反壟斷調查，阿里巴巴已成立專項工作小組，開展業務自查。目前監管整改風險正籠罩這家由馬雲(Jack Ma)創建的中國電子商務巨頭。

在阿里巴巴公布第三季度財報後，張勇在投資者電話會議上重申，阿里巴巴將繼續和監管當局就合規要求進行積極合作與溝通。他以和解的語氣強調阿里巴巴在中國經濟中的重要作用，他表示，作為一家與中國經濟發展息息相關的網絡平台，阿里巴巴將承擔應盡的社會責任。阿里巴巴運營兩個頗受歡迎的電商平台。

該報道說，去年10月份，馬雲在一次講話中批評中國國家主席習近平整頓金融風險的行動，並指責監管機構扼殺創新，隨後，阿里巴巴及其金融科技關聯公司螞蟻集團(Ant Group Co.)受到審查。馬雲的言論導致習近平親自叫停了備受期待的螞蟻集團IPO。

去年12月，中國最高市場監管機構對阿里巴巴發起了反壟斷調查，指責阿里巴巴利用其主導地位向商家施壓，要求商家只能在阿里平台獨家銷售。同月，監管機構還對阿里巴巴和另外兩家大型電商平台處以罰款，理由是產品定價誤導消費者。