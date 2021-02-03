香港民主黨創始人李柱銘獲諾貝爾和平獎提名

香港民主派大老、民主黨創黨人李柱銘獲得諾貝爾和平獎提名。提名人挪威議會兩名議員瑪蒂爾德·泰布林·吉德（Mathilde Tybring-Gjedde）和彼得·弗羅里奇（Peter Frolich）在聲明表示，希望這項提名激勵香港民主運動，同時推動世界各地的自由事業。

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據美國之音今天報道說，李柱銘獲諾貝爾和平獎提名，挪威議員：他激勵了香港民主運動。李柱銘律師是香港民主運動的一員老將。數十年來，他為香港人民爭取更多的自由權利不停地奔波。李柱銘是香港民主黨的創始人，並長期擔任香港立法會議員。他也是香港資深大律師。

香港資深民主活動人士李柱銘獲得諾貝爾和平獎提名。消息引據香港媒體香港自由新聞周二（2月2日）的報道，這項提名是由挪威議會兩名議員周一（2月1日）提出的。據挪威保守黨議員瑪蒂爾德·泰布林·吉德（Mathilde Tybring-Gjedde）和彼得·弗羅里奇（Peter Frolich）在一份聲明中表示，希望這項提名將“成為對香港民主運動的一個激勵，同時也能夠推動世界各地的自由事業”。

據瑪蒂爾德·泰布林·吉德在聲明中說：“40多年來，李柱銘通過一切可能的渠道為香港人民爭取自由與安全。”“他把自己的一生都獻給了這個事業。”弗羅里奇議員說：“作為一個政治家和立法會議員，李柱銘在香港回歸中國前後為香港得到一個民主憲法而竭盡全力。”“即使面對來自中國大陸的巨大壓力，他仍然通過和平方式為建立民主機構、為落實普選和自由選舉、為（港人的）政治和公民權利而努力。”弗羅里奇說：“（他）對香港及其他地區所有尋求民主發展和政治過渡的人們來說，都是一種鼓舞。”

該報道說，今年82歲的李柱銘在去年4月因參加沒有得到官方許可的集會而被捕。他在被捕時表示，自己對此並不後悔，對與年輕人一起走在民主道路上而感到自豪。

美國之音說，諾貝爾獎委員會每年12月10日頒發諾貝爾和平獎。從1901年以來，該委員會已經向107名個人和28個組織頒發過和平獎。