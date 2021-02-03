AIT：美支持以符合台灣人民意願及最佳利益方式和平解決兩岸議題

美國在台協會(AIT)今天表示，美國總統拜登致力於台灣安全；美國將持續支持以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。美方也呼籲北京，停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，並與台灣民選官員進行有意義對話。

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美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）1月20日宣誓就職。台灣方面持續關注新上任的民主黨政府對台灣的立場及政策。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天發布聲明指出，過去40年來，美國的「一中政策」向來是以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」及「對台六項保證」為準則。美國致力於深化與台灣的關係，台灣是領先世界的民主體制，也是關鍵的經濟及安全夥伴。美台貿易促進了美國的利益，也協助創造在美國的經濟機會。美方將持續強化與台灣的經濟關係。

孟雨荷表示，拜登總統致力於台灣的安全。他在擔任參議員期間，就曾對「台灣關係法」投下贊成票。美國將持續支持以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。美方呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，並與台灣民選官員進行有意義對話。

拜登贏得去年11月大選後，他所任命的國安、外交等領域高階官員，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）等，都曾陸續表達支持擴大台灣的國際參與、確保台灣維持自我防衛能力等立場。

美國國務院1月23日也曾發布新聞稿，敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，並表示美國對台灣的承諾「堅若盤石」，還說，這樣的承諾，有助維護台海及區域和平穩定；而兩岸議題的解決需「符合台灣人民的期望及最佳利益」。美方當時也呼籲北京與台灣的民選官員進行有意義對話。