CGTN: 世衛組織專家訪問武漢頂級生物安全實驗室

世界衛生組織專家組終於進入了武漢病毒研究所，並與該所知名專家石正麗見面。據中國環球電視網(CGTN)報道，世衛組織國際專家小組2月3日訪問了武漢病毒學研究所生物安全頂級實驗室（BSL-4或P4)。世衛專家組2月3日在便衣保安和中國外交部人員的陪同下，從他們的酒店前往武漢病毒所。

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世衛組織團隊這次到武漢的任務是收集數據，尋找病毒起源和傳播方式。專家組一名成員表示，他們打算會見一些重要研究人員，並向他們提出一些關鍵性問題。專家組在武漢病毒所停留了大約3個半小時。

從專家們向外界發出的信息看，他們似乎對這次訪問還比較滿意。專家組成員、動物學家彼得·達薩克(Peter Daszak)離開病毒所後在推特發文說：“今天與世界衛生組織的工作人員，包括石正麗博士，舉行了非常重要的會議。開誠布公的討論。提出了關鍵問題並得到了回答。”

另據美國電視新聞網CNN的報道，達薩克表示：“我們同石正麗進行了交談。她態度開放。我希望我們會有同等程度的開放度和透明度。”

專家組的另外一名丹麥專家西婭·費舍（Thea Fischer）在談到這次訪問印象時態度顯得有所保留。美聯社引用費舍的話說，“很有意思。問了許多問題。”

達薩剋星期二接受英國天空新聞台採訪時表示，他的團隊在研究中“的確取得了一些進展”，看到了“沒人見過的”數據，意味着不能排除實驗室泄露病毒的可能性。

不過，達薩克之前確實對這次調查沒有多少信心。他認為，應該在一年前去武漢進行調查，現在去，可能為時已晚。

武漢病毒研究所是中國最頂尖的病毒研究實驗室之一，石正麗是這個研究所的副所長、病毒學家。她曾與達薩克合作追蹤薩斯（SARS）的起源。薩斯起源於中國，並造成2003年的薩斯疫情。