世衛專家溯源訪了武漢病毒研究所 稱與石正麗面對面談關鍵問題

世界衛生組織（WHO）衛生專家3日造訪中國的武漢病毒研究所，並與研究員石正麗見面與交換意見。專家小組3日下午在保安和中國外交部人員的陪同下，前往武漢病毒研究所，進行約3個半小時的調查。一名專家達斯札克事後在推特發文稱，雙方會面時“開誠布公的討論，並回答關鍵的問題”。石正麗曾與達斯札克合作追蹤嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）的起源。

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據中央社今天報道說，世衛專家武漢追病毒起源，會見石正麗討論關鍵問題。消息說，世界衛生組織衛生專家是在3日造訪中國武漢病毒研究所，與研究員石正麗見面與交換意見。

到中國進行新冠病毒溯源調查的WHO衛生專家小組，3日抵達武漢病毒研究所。這間研究所是這次病毒溯源工作中最受矚目的地點，外界曾懷疑病毒是從這個研究所外泄，進而引爆全球疫情。

專家小組成員之一達斯札克（Peter Daszak）於3日下午結束訪調工作後，在推特上發文指出，小組成員造訪了武漢病毒研究所，並和包含石正麗在內的研究人員，“開誠布公的討論，並回答關鍵的問題”。

不過達斯札克並未在文中說明，專家小組與石正麗具體談了些什麼樣的“關鍵問題”。

該報道引述美國國家廣播公司（NBC）資深記者馬靜（Janis Mackey Frayer）在達斯札克發文後不久，隨即轉推這篇文章並撰文表示，在石正麗之前寄給她們（NBC）的電子郵件中提到，“蝙蝠可能是病毒的自然宿主之一，但是如何傳染給人類，仍是一個謎。”

中央社綜合美國之音、美聯社、英國天空新聞台等外媒消息，達斯札克在赴武漢病毒研究所前一天接受採訪時說，在這趟赴中國的訪調行程中，的確取得了一些進展，“看到了沒人見過的資料”。但消息也提到，達斯札克行前確實對這次調查沒有多少信心。他認為，應該在一年前去武漢進行調查，現在去，可能為時已晚。

據中央社說，武漢病毒研究所被視為中國最頂尖的病毒研究實驗室之一，石正麗是研究所副所長。她曾與達斯札克合作追蹤嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）的起源。這次COVID-19全球疫情爆發後，石正麗在學術刊物上發表了大量文章，試圖讓外界相信病毒並非從武漢病毒所實驗室泄露。