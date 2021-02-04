中國最高法：對嚴重危害國安等境外疑犯可缺席審判 充公財產 劍指誰？

最高人民法院今日發布最新刑事訴訟法的司法解釋，並表示將於今年3月1日起實施。與2012年的舊版本相比，今次新修定的刑事訴訟司法解釋增加了“認罪認罰案件的審理”、“速裁程序”、“缺席審判程序”等內容。其中最具爭議的是，涉及嚴重危害國家安全以及恐怖活動等罪行，即使疑犯或被告身處境外，中國內地法院仍有權進行缺席審判，並對違法所得及其他涉案財產作出處理。

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據蘋果日報今天報道說，最高人民法院指：對嚴重危害國安等境外疑犯可缺席審判，充公財產。報道說，中國早於2018年修正《刑事訴訟法》時，已增加了“缺席審判制度”，當時遭到一些法律界人士批評為違背自然公正原則。至於今次最高人民法院，在《刑事訴訟法》的解釋文件中，加入“缺席審判程序”，主要是追上2018年該法的修正內容。

據中國媒體報道，最高人民法院今日發布的《刑事訴訟法》解釋文件中，特設專章詳細講述“缺席審判程序”，當中提到對於貪污賄賂、經最高人民檢察院核實的嚴重危害國家安全犯罪，以及恐怖活動等案件，即使涉案疑犯或被告身處境外，當局可引用缺席審判程序依法作出判決，並對違法所得及其他涉案財產作出處理。

根據中國《刑法》分則第1章第102條至113條的規定，危害國家安全罪主要包括“危害中華人民共和國的主權、領土完整和安全”，“分裂國家、破壞國家統一”，“武裝叛亂”，“顛覆國家政權、推翻社會主義制度”和“投敵叛國”。

在言論方面，《刑法》第103條第2款規定了煽動分裂國家罪：“煽動分裂國家、破壞國家統一的，處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；首要分子或者罪行重大的，處五年以上有期徒刑。”；第105條第2款規定了煽動顛覆國家政權罪：“以造謠、誹謗或者其他方式煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利” 。換言之，逃往海外的異見份子，都有機會被當局引用有關法例進行清算。

法院又表示，對於認罪案件，法律規定是“可以”從寬處理，但不代表“應當”從寬處理，若涉及嚴重危害公共安全或影響群眾安全的暴力犯罪，如綁架、搶劫、爆炸等，即使被告認罪，法院仍可依法作出重判。

另外，凡涉及貪污賄賂、失職瀆職、恐怖活動、黑社會性質組織、電訊詐騙等案件，若疑犯或被告被通緝一年後仍未到案，有關方面可申請充公疑犯或被告的違法所得及其他涉案財產。

據該報道說，有指，最高人民法院這次新增的《刑事訴訟法》解釋，是要為打壓一些已逃往海外，但仍有資產在內地的犯人或疑犯，提供有關法理依據。

蘋果日報說，被開除黨籍的中共中央黨校退休教授蔡霞，逃往美國不時公開批評中共。她去年9月曾在Twitter指，在中國的銀行賬號被關閉，中共不只取消她的養老金，連存款都取不出。而中共中央黨校當日宣布，開除蔡霞黨籍並取消其退休待遇，理由是她發表有“嚴重政治問題和損害國家聲譽”的言論，“性質極其惡劣、情節極其嚴重”。不過，蔡霞至今仍沒有被中共以涉及任何刑事罪行作出起訴。

流亡美國的內地富豪郭文貴，2017年4月被中國透過國際刑警組織發出“紅色通緝令”追緝。根據內媒的報道，郭文貴被指曾先後11次賄賂國家安全部前副部長馬建，涉及財物總值達6,000多萬元人民幣，2013年12月出逃境外後又一直“唱衰中國”。按照最高人民法院對《刑事訴訟法》的解釋，相信正符合引用“缺席審判程序”的條件。

另外，內地官方從未公布過有關外逃貪官的數字。不過，2009年，社科院曾公開相關數據指，貪官外逃人數約1.8萬人左右，攜帶款項達8,000億元。而中國近年展開追捕身在海外逃犯的“獵狐行動”，自2014年至去年10月，共從120多個國家和地區成功緝捕8,363人，追回贓款208.4億元。至於其餘仍匿藏海外的貪官，是否同樣可以引用有關法規作出“缺席審判”，或充公他們仍留在內地的財產，則仍有待觀察。