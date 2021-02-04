中官方稱進口帶魚查驗出新冠病毒 貨源疑自巴基斯坦

中國2021年新冠肺炎病毒新疫情嚴重，官方持續對進口食品進行“普篩”，天津市最新查出一批進口冷凍白帶魚呈現病毒陽性反應，且該批貨品已銷售863箱。

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據自由時報今天報道說，進口白帶魚也有新冠病毒！中國天津驗出陽性，已售863箱。消息說中國天津查出流動攤商販賣的冷凍白帶魚有新型冠狀病毒。

該報道根據中國官媒《中新社》消息，天津市靜海區防疫人員針對流動攤販販售的白帶魚進行病毒檢測，發現魚體與外包裝的檢驗結果均呈現陽性反應，經查後發現，這批貨物是來自巴基斯坦，從天津口岸入關，接着轉往津南區冷凍庫存放，在上月25日被賣到當地流動攤販，而攤商又於1月27日至2月1日，使用車輛載貨販售。

據天津市防疫指揮部指出，2日采檢3份白帶魚與其外包裝、環境樣本，同時將2名工作人員樣本送驗，當中有2份白帶魚與外包裝呈現病毒陽性反應，其他結果均為陰性；官方今日再采檢30份白帶魚及相關人員等相同樣本，檢驗結果則為陰性，目前已經將剩餘的564箱白帶魚產品全數封存。

自由時報說，官方追查，該批白帶魚貨品已經售出863箱，2名暴露人員及其密切接觸者2人均實施集中隔離，採集密切接觸者樣本2份，檢測結果待出，聲稱已完成對該貨品及相關環境的消毒作業。