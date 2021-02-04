拜登與莫里森今通電話 中國緬甸是議題

美國總統拜登與澳洲總理莫里森進行了通話，討論了如何共同應對中國，以及緬甸近來發生的軍事政變。這是拜登就任以來與莫里森的首次通話。白宮關於此次通話的公告說，強有力的美澳聯盟“仍然是印度-太平洋地區和全球穩定的基石，”隨着澳大利亞與其最大貿易夥伴中國的關係惡化，莫里森將美澳關係視為重中之重。

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據路透社今天報道說，美國總統拜登與澳大利亞總理莫里森通話，談及中國議題和緬甸政變等。

據美國白宮周四表示，美國總統拜登與澳洲總理莫里森進行了通話，討論了如何共同應對中國，以及緬甸近來發生的軍事政變。這是拜登就任以來與莫里森的首次通話。目前澳洲與中國的緊張關係加劇，而且就在幾天前，緬甸軍方通過政變從昂山素季領導的民選政府手中奪取了權力。

白宮在一份電郵聲明中稱，強有力的美澳聯盟“仍然是印度-太平洋地區和全球穩定的基石。”

據莫里森對記者表示，“他今日再次跟我說，他認為美澳關係是本地區和平與安全的基石。” 莫里森未透露二者通話中關於中國和緬甸議題的細節。

據路透社說，美國是澳大利亞的重要戰略盟友。隨着澳洲與其最大貿易夥伴中國的關係惡化，莫里森將美澳關係視為重中之重。