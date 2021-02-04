新疆拘留營傳性侵婦女 歐洲議員促歐盟強力譴責

歐洲議會議員萊克斯曼今天表示，歐洲聯盟不能對新疆拘留營發生女性遭性侵、虐待事件保持沉默，呼籲歐盟外長發表捍衛人權的強力譴責。

廣告 繼續瀏覽後續

新疆拘留營傳虐待婦女。中央社今天引據英國廣播公司（BBC）稍早報道，中國新疆地區關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營中，經常發生女性遭性侵與性虐待。 報道稱，對此歐洲議員籲歐盟強力譴責。歐洲議會議員萊克斯曼今天表示，歐洲聯盟（EU）不能對新疆拘留營發生女性遭性侵、虐待事件保持沉默，呼籲歐盟外長發表捍衛人權的強力譴責。萊克斯曼表示，應該讓中國共產黨對犯下的罪行承擔後果。

美國國務院3日表示，中國在新疆犯下“違反人道罪和種族滅絕”指控，“這些暴行撼動良知，必須承受嚴重後果”。

據中央社說，斯洛伐克籍的萊克斯曼（Miriam Lexmann）今天在推特（Twitter）發文表示，歐洲聯盟對此不能保持沉默，呼籲歐盟外交暨安全政策高級代表何塞普·博雷利（Josep Borrell）鬚髮表有力的聲明。萊克斯曼是由全球19國國會議員合組的“對華政策跨國議會聯盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China）成員，向來批評中國霸凌，2020年當中國威脅捷克參院議長維特齊將為訪台付出代價時，她力挺與台灣發展關係是所有國家的主權，無需請求中國同意，強調中國出聲威脅，是不可接受的行為也將適得其反。

中央社說，此外，對華政策跨國議會聯盟2月2日也呼籲各國應對相關違反人道罪和種族滅絕指控進行緊急調查。