未聽“碰不得說”？美國三艘航母同時現身印太

美國國防部宣布將尼米茲號航母戰鬥群從中東調往印太地區，形成三艘航母同時聚集印太地區而中東地區無航母的局面。五角大樓發言人柯比說，國防部長奧斯汀批准尼米茲號航母撤離中央司令部安全負責區時考慮了範圍更廣的地緣戰略局面。中共主管外事的政治局委員楊潔篪星期一警告美國說，涉及中國主權和領土完整的台灣和南海等議題都是“碰不得的”。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音報道稱，一個多星期前的1月24日，美軍宣布以羅斯福號航空母艦為首的一個美軍航母戰鬥群進入了南中國海以推進“海洋自由”，維護印太地區的和平與繁榮。此外，里根號航母繼續常駐日本橫須賀港美國海軍基地，從而形成美軍三艘航空母艦同時在印太地區執行任務的局面。

柯比星期二（2021年2月2日）在宣布這項決定時說，“我們部署軍力的每一項決定，包括空中、地面和海上力量，當然這包括資源密集的航母和附屬戰鬥群的部署，都是根據對地區威脅坦誠做出評估後做出的。”

在美國拜登新政府1月20日就職後，中國軍機加強了對台灣的貼近飛行，稱這是對“外部勢力”的“嚴正警告”。與此同時，北京通過了所謂的“海警法”，授權中國海警“使用武器制止外國組織和個人在海上侵害國家主權、主權權利和管轄權”。北京的這些動作被視為對拜登新政府對印太地區安全承諾的測試。

迄今為止，拜登政府官員展示了以美國自身實力和聯合盟友力量應對中國挑戰的堅定立場。新上任的國防部長奧斯汀已經與日本防衛大臣岸信夫通話並表明，尖閣諸島屬於《美日安保條約》(U.S.-Japan Security Treaty)第五條的適用範圍，美國繼續反對任何單方面改變東中國海現狀的企圖。

該報道稱，北京稱尖閣諸島為主權歸中國的釣魚島，並經常派政府艦船和飛機進入這個島嶼附近的海域和空域。

新任國務卿布林肯上任剛滿一天就與菲律賓外長洛欽通話，強調了美菲共同防禦條約明顯適用於當菲律賓武裝部隊、政府船隻和飛機在太平洋遭受武裝攻擊時的情形。他說，這包括南中國海。

美國之音說，中共政權主管外事的政治局委員楊潔篪星期一說，中國願與美國一起，推動雙邊關係沿着不對抗、不衝突、相互尊重和合作互贏的軌道發展，但又警告美國說，涉及中國主權和領土完整的台灣和南海等議題都是“碰不得的”。美國國務院發言人普萊斯星期二回應說，“我們將對抗中國的侵略性、脅迫性行動，穩固我們關鍵的軍事優勢，捍衛民主價值，投資研發先進技術，恢復至關重要的安全夥伴關係。