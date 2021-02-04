江西省贛州市安遠縣近日有民眾在凌晨時分，帶着香燭、生果到該縣財政局前燒香拜祭，翌日早上留下大量燃燒過的蠟燭，地面亦有被熏黑的痕跡；當地官員稱這是民眾的“心理慰藉，並沒有真正的實際作用”，強調已多次勸導民眾，停止在政府部門前燒香。事件引起內地網民熱議，有留言稱“照這個邏輯，在財政局前求財神，那求平安可以去公安局，求婚姻可以去民政局”。

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據蘋果日報今天報道稱，不拜馬列拜神佛，江西民眾財政局前燒香驚動中央，政法委狠批要大力取締。消息說，事件引發中央部門關注，中央政法委透過旗下微信公眾號“長安劍”發表評論，勸民眾“與其拜神，不如實幹”，更稱破除迷信要“加大執法力度取締”。

內地網上近日流傳兩張照片，一張拍到安遠縣財政局門口擺滿香燭生果，有民眾用蘋果、鐵罐當作香爐插香，地面有被熏黑的痕跡，另一張則是該財政局所發布的一份藍底白字告示，稱“做現代人，行文明事，禁止在財政局大樓門前燃香點蠟”。財政局一名工作人員向內媒記者透露，事件始於上月31日，因當地居民有一個傳統習俗，遇上喬遷嫁娶等喜事，會在凌晨燒香點燭，舉行一些祈福儀式，並強調“這只是偶發行為，並非長期存在的現象”。

事件引起內地網民熱議，留言稱：“照這個邏輯，在財政局前求財神，那求平安可以去公安局，求婚姻可以去民政局！”“拜的確實是財神，可是這個拜的沒啥用啊。”“為何不是去求銀行？”

據該報道，民眾的行為，觸及中共的“不拜馬列拜神佛”的紅線，中央政法委於是透過“長安劍”回應事件，批評民眾“財政局前請財神，實在魔幻，讓人啼笑皆非”，又指“與其拜神，不如實幹”，“什麼算卦拜神，什麼風水符水，什麼咒語秘聞，求諸神不如求諸己，問鬼神不如問蒼生。拜神僭越不了規律，迷信超脫不出法則，財富不是源自祈求，而是來自自己，勤者上位、勞者多得、懶者少收是亘古不變的真理。拜一拜就能致富？埋頭實幹加苦幹，才是不二法則！”

據蘋果日報說，內地曾經批評民眾、官員不信馬列而信鬼的現象。中紀委機關報《中國紀檢監察報》曾發表文章，分析落馬官員求神拜佛、迷信風水、迷信鬼神、迷信“大師”的原因，反映少數黨員官員精神空虛、信仰“迷路”。《新京報》則曾經刊文，列舉落馬官員的迷信行為，政法委前書記周永康曾請老和尚看相，前鐵道部部長劉志軍則長期在家燒香拜佛，在辦公室布置靠山石，四川省委前副書記李春城則以太極八卦圖設計廣場，認為能為自己帶來好運。