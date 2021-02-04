美國商業部長對華為的立場明確表態了

美國總統拜登提名的商務部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）明確表示贊成列華為與中興於限制交易企業名單上。雷蒙多表示，她不知道有什麼理由不繼續把華為、中興通訊和其他那些中國公司留在限制交易企業名單上。之前在1月26日的參議院提名確認聽證會上被問及這一問題時，雷蒙多沒有作出具體承諾要把華為繼續留在名單上，由此促使眾議院幾位共和黨人向其參議院同僚提出了暫緩確認提名的要求。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合早報引述消息報道，美商務部長人選稱：無理由將華為撤出黑名單。由美國總統拜登提名的商務部長人選雷蒙多表示，她不知道有什麼理由不繼續把華為及其他中國公司留在限制交易企業名單上。

該報據彭博社報道，美國參議院共和黨人在書面提問中向雷蒙多問及了這兩家公司以及中芯國際、海康威視等其他中國公司。這些公司皆在美國的限制交易企業名單上，按照要求，任何一家美國公司要想向這些中國公司出售美國技術和知識產權皆需事先得到美國政府的許可。據身為羅德島州州長的雷蒙多說：“我明白，被列入實體清單和最終軍事用戶清單通常是因為它們對美國的國家安全或外交政策利益構成了威脅，我當前沒有理由認為清單上的實體不該留在清單上。如果（提名）得到確認，我期待能有相關這些實體和其他令人關切實體的簡要通報。”

據該報道說，之前在1月26日的參議院提名確認聽證會上被問及這一問題時，雷蒙多沒有作出具體承諾要把華為繼續留在名單上，由此促使眾議院幾位共和黨人向其參議院同僚提出了暫緩確認提名的要求。參議院商業、科學和運輸委員會周三以21比3的投票結果確認了雷蒙多的提名。