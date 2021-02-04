英國下架在英中國環球電視網 北京怒拿BBC開刀

英國通訊管理局(Ofcom)周四發表聲明稱，該機構取消了中國環球電視網(CGTN)在英國的廣播牌照，指之前的一項調查認定，這家頻道的最終編審是由中國共產黨負責。中國外交部今天宣布，近日就英國廣播公司（BBC）1月29日播出的疫情“假新聞”向該媒體駐北京分社負責人提出嚴正交涉，要求BBC公開道歉，並揚言保留採取“進一步措施”的權利。

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據路透社今天報道稱，中國外交部就BBC涉疫情“假新聞”提出嚴正交涉，要求公開道歉。中國外交部新聞司近日就英國廣播公司（BBC）1月29日播出涉新冠肺炎疫情假新聞向該媒體駐京分社負責人提出嚴正交涉。

據中國外交部網站周四刊登的新聞稿援引新聞司相關負責人稱，BBC近期涉新冠疫情新聞視頻中將疫情與政治掛鉤，重新翻炒疫情“隱瞞論”“源頭論”“責任論”，還將一段反恐演習視頻作為中國防疫部門“暴力執法、侵犯人權”新聞播出，這是典型的帶有意識形態偏見的假新聞，影響惡劣。

中國外交部官方說，“中方敦促BBC及駐京分社認真對待中方嚴正立場，切實採取措施消除報導產生的惡劣影響，就涉華假新聞向中方作出公開道歉，中方保留採取進一步措施的權利。”上述負責人稱。該負責人並強調，BBC應摒棄意識形態偏見，停止蓄意抹黑攻擊中國，遵守職業道德，開展客觀、平衡、公正的涉華報道。

據路透社說，英國媒體監管機構--英國通訊管理局(Ofcom)周四發表聲明稱，該機構取消了中國環球電視網(CGTN)在英國的廣播牌照，指之前的一項調查認定，這家頻道的最終編審是由中國共產黨負責。

據(Ofcom)指出，“我們的調查顯示，頒發給中國環球電視網的牌照掌握在一個對自己節目並沒有編審控制權的實體手中，”Ofcom稱，“我們不能批准將牌照給與中國環球電視網，因為其最終控制權由中國共產黨掌握，這是英國廣播法規所不能允許的。”

據中央社今天就此事件報道，英國撤CGTN執照，中國反批BBC新聞造假要求道歉，並並揚言保留採取“進一步措施”的權利。

經查，中國外交部指控的“假新聞”應是BBC中文網1月26日發布的“武漢封城一周年：歌頌與否認並存”影音新聞，內容曾引用一段中國進行反恐演習的影片。據發布，中國外交部新聞司有關負責人在交涉過程中，指責BBC這則新聞影片將2019冠狀病毒疾病疫情與政治掛勾，重新翻炒疫情“隱瞞論”、“源頭論”、“責任論”，還將一段反恐演習影片作為中國防疫部門“暴力執法、侵犯人權”新聞播出，“這是典型的帶有意識形態偏見的假新聞，影響惡劣。”

發布稱，新聞司有關負責人強調，中方敦促BBC及駐京分社認真對待中方嚴正立場，切實採取措施消除報導產生的惡劣影響，就“假新聞”向中方作出公開道歉，摒棄意識形態偏見，停止蓄意抹黑攻擊中國，遵守職業道德，開展客觀、平衡、公正的涉中報導。

據該報道，“武漢封城一周年：歌頌與否認並存”影音新聞是由BBC駐中國記者沙磊（John Sudworth）報道，內容出現他在中國外交部例行記者會提問發言人華春瑩：為何中國官方推動COVID-19病毒可能來自其他地方的說法。

中央社說，這不是沙磊首度遭到中國抗議。2020年8月6日，沙磊報導披露新疆拘留所影片後，遭到中國外交部新聞司有關負責人提出“嚴正交涉”，還指責他在交涉過程“無理狡辯”。

據該報道，中國外交部新聞司司長就是華春瑩。

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）今天表示，已經撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）在英國的播放執照。持有執照的公司沒有管控CGTN每天的播放內容，違反英國法律規範。

CGTN是中國的中央廣播電視總台旗下全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道，在2018年1月設立倫敦總部，希望把英國作為拓展至歐洲的跳板。

英國廣播公司（BBC）報導，英國通訊管理局表示，持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited），對於中國環球電視網“並不負有編輯責任”。因此，“星空華文傳媒不符合管控執照服務的法律要求，並非合法的執照持有人”。

據中央社說，在英國，廣播法規範持有執照者，必須管控服務及編輯政策。

英國通訊管理局指出，實際上，一家名為中國環球電視網絡公司（China Global Television NetworkCorporation，CGTNC）的實體才是頻道內容的“最終決策者”。不過，環球電視網的播放執照無法移轉給CGTNC，因為背後的“最終控制者是中國共產黨，這不被英國廣播法規允許”。

英國通訊管理局表示，由於申請文件缺少關鍵資訊，無法進行執照轉移，“環球電視網多次無法答覆關鍵問題”，且未能進行重組。雖然已經給環球電視網“無數機會調整，以符合法定規範”，但仍未能達成。

英國通訊管理局聲明：“因此我們認為，撤銷CGTN在英國的播放執照是適當的。”

據該報道，英國通訊管理局去年5月調查曾發現，中國環球電視網在報導香港抗爭相關新聞時，角度嚴重偏頗，違反英國當局規定的中立原則。