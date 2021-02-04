關注郭飛雄 中國知識分子聯名致信習李栗求放人

中國維權人士郭飛雄五天前在上海浦東機場準備搭機赴美照看患癌症妻子時，被邊檢以“危害國家安全”為由攔截，至今下落不明。二十餘名中國國內的知識分子和公民聯合發起一封寫給習近平、李克強、栗戰書三位中國領導人的公開信，緊急呼籲他們向郭飛雄夫婦伸出援手，允許郭飛雄赴美陪護病妻。

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據美國之音對郭飛雄事件跟蹤報道說：中國知識分子聯名致信中共高層要求放人。二十餘名中國國內的知識分子和公民聯合發起一封寫給習近平、李克強、栗戰書三位中國領導人的公開信，緊急呼籲他們向郭飛雄夫婦伸出援手，允許郭飛雄赴美陪護病妻。

據公開信寫道，“郭飛雄是一位長期致力於推動中國社會進步的作家和學者。2019年8月出獄後一直潛心學術研究，對於中國制度改良、和平轉型提出諸多真知灼見。”公開信表示，郭飛雄在他妻子動癌症切除手術急需他前往陪護而申請出國的過程中，得到廣東省、廣州市和湖北省及武漢市公安機關的同意和全力配合，他對此非常感激，卻在出國最後關頭受阻，失聯至今。

公開信指出，郭飛雄的太太張青本來對丈夫赴美抱有極大期待，第一次手術後身體有所恢復，但郭飛雄被截留失聯對她造成精神上的沉重打擊，難免影響康復。公開信說，郭飛雄因出國受阻憤而絕食已經超過五天，生死不知。若無強力干預，任其發展，無疑會釀成慘烈的人道悲劇。公開信認為，避免這一悲劇，拯救郭飛雄夫婦，是起碼的人道，“不應對可能的人道悲劇置若罔聞”。

據該報道，這封仍在繼續徵求中國國內人士簽名的公開信星期三晚上由旅美作家蔡楚轉發到社交媒體推特上。信的正文開頭寫道：“救人一命，勝造七級浮屠。今天，為了救命，我們迫於良知的壓力，不得不挺身而出，向諸位公僕緊急呼籲。”參與聯署這封公開信的包龍軍律師說，“我們一直關注郭飛雄先生，郭飛雄先生現在處於失聯狀態。他在美國的妻子身患重病，但是他卻被阻撓，不能去美國探望病重的妻子。我們呼籲當局本着人道主義精神，儘快地地放行郭飛雄先生，讓他赴美照顧自己病重的妻子。謝謝大家關注。”

上個月，郭飛雄本人在申請護照期間和啟程出國前夕先後向中共高層發出兩封公開信，當局的態度出現了先放後攔的戲劇性反轉。這位國際知名的民間學者兼作家在出國最後一刻被禁止離境的事件引起了輿論廣泛關注。事件發生當天，前六四學生領袖王丹發起了一份得到上百人響應的聲援郭飛雄共同聲明，並於次日將這份文件遞交美國政府和國會。

紐約時報周三發表了關於郭飛雄事件的一篇深入報道。

上述公開信聯署人之一、清華大學社會學教授郭於華周三轉推了紐約時報這篇報道，並寫道：郭飛雄你在哪裡？

美國之音說，這封公開信是去年2月武漢醫生李文亮不幸感染新冠病毒不治身亡以來中國大陸罕見的又一次由知識分子發起的公民聯署行動。過去一年來，當局對於言論自由的鉗制和監控持續收緊，公民因言獲罪被判入獄的案例頻發。

有消息說，北京某大學一位國際知名學者受到校方警告後迫於壓力撤回了其在上述公開信上的簽名。

據該報道，一些定居海外的中國學者表示，郭飛雄赴美受阻事件再次暴露有關當局無視基本人權和人道主義準則，凸顯中國大陸人權法治的倒退。