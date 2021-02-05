世衛專家: 武漢病毒溯源兩周與石正麗等討論 但疑問多於答案

世界衛生組織官員2月5日表示，國際專家組在武漢病毒溯源提出大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問，未來將由國際與中國專家一起撰寫報告，但無法給出所有答案。

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據中央社報道：世衛專家組1月29日在武漢展開為期約2周的實地工作，依照中國官方安排進行追蹤研究。過去數日，他們已去過武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院等等。

2月3日訪問的武漢病毒研究所是這次病毒溯源工作中最受矚目的地點，外界曾懷疑病毒是從這個研究所外洩，進而引爆全球疫情。國際專家小組成員之一達斯札克（Peter Daszak）證實，世衛小組成員與包含石正麗在內的研究人員，“進行開誠布公的討論，並回答關鍵的問題”。石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上帶有嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）相關病毒，也是中國第一個分離出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒的專家。她也曾被外界質疑是武漢病毒研究所外洩病毒的關鍵人物。

世衛流行病學家範科霍芙（Maria Van Kerkhove）回答說，國際專家小組已經實地訪問武漢的醫院、疾控中心以及武漢病毒研究所的實驗室，他們與中國科學家有建設性的對話，問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問。

國際專家小組正在整理收集的數據並分析，將由國際專家及中國團隊成員一起撰寫訪問報告，而世衛組織不會有觀點，要由在中國實地工作的科學家撰寫。範科霍芙還說，正在展開的溯源工作各項研究是起點，需進行更多後續的研究，所以這份報告不可能給出所有答案，也不是世衛的初衷。世衛會提供訪問後的概要報告，包括早期研究的結果，待報告完成就會公布。