中美合作切入點？ 美國氣候特使克里稱預計不久將與中國新的氣候特使解振華對話

美國氣候問題特使克里透露，他預計不久將與中國新的氣候問題特使謝振華通話，並稱謝振華是中國在全球暖化問題上的“領導人”和“有力的倡導者”。克里重申，他與中國就全球變暖合作的立場並不代表華府將忽視其他考量。中美關係癥結點包括人權與貿易等問題。中國剛剛任命解振華為中國氣候問題特使。

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據路透社報道，美國氣候特使克里(John Kerry)稱預計不久將與中國新的氣候特使謝振華對話。

美國氣候問題特使克里周四稱，他預計不久將與中國新的氣候問題特使解振華通話。據該報道，美國氣候問題特使克里直接向總統拜登報告，並將在未來的氣候談判中代表美國。他表示，他在周三得到中國任命謝振華擔任氣候問題特使的消息。

據路透社，克里表示，“我們還沒有通話，這會在適當的時候。很快，我能肯定，”克里說，“我非常了解他，因為我曾經和他合作過...20年左右。”

克里重申，他與中國就全球變暖合作的立場並不代表華府將忽視其他考量。中美關係癥結點包括人權與貿易等問題。據克里指出，“這不是用氣候問題來交換其他問題。這是單獨的全球危機，不論如何我們所有人都必須面對。”

據路透社，克里不願說明他是否支持與歐盟和加拿大實施一項多邊碳調整稅以施壓中國減碳。