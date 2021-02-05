傳中國大買加拿大和法國大麥 以填補缺口

多家國際貿易商表示，加拿大2021年大麥收穫量的一大部分已經被中國買家訂走，一家貿易商稱至少有100萬噸。同時，歐洲大麥新作已至少賣出100萬噸，其中部分來自法國，一家貿易商甚至估計法國銷售量高至200萬噸。

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有貿易商稱，這些大麥的發貨期將主要在今年7月～9月。中國大舉進口大麥意在彌補國內飼料的缺口。

諮詢機構RMI Analytics負責人阿瑟爾（Brent Atthill）表示：“這證實了中國需求不是短期的這一看法。”

中國大量進口大麥推升了其價格，有貿易商表示，出口商自2020年底以來已預售給中國大量大麥，因而回補一些貨量。這造成飼料大麥價格罕見地遠高於麵包用小麥。

玉米價格上漲已經傳導到下游的飼料行業，導致飼料成本上漲了20%。

面對玉米價格不停上漲，中國部分養殖場將目光轉向了麥子，使用小麥作為玉米的替代品。從今年1月份以來，小麥的價格也開始上漲。

而中國目前除了大麥之外，同時也在繼續加大購買美國玉米的數量。美國海關數據顯示，中國去年進口了1130萬噸玉米，首度超過世貿配額。美國農業部數據顯示，中國1月份最後一周購入接近600萬噸美國玉米，創下單周紀錄新高。

對於中國大舉採購海外玉米和大麥以填補國內飼料缺口，評論人士文小剛認為，一來顯示中國糧倉並不像中國當局認為的那樣多麼充足，這幾年一直有關於中國糧庫保管人員監守自盜，用陳糧換出新糧拿到市場上倒賣，而且只要上邊下來人檢查，幾乎就會出現糧庫被燒事件，外界一直質疑這是在毀滅證據。

另外，中國大舉採購大麥或可證明去年長江流域洪水造成中國糧食減產，而且數目不小。雖然中國對洪水造成的糧食減產拒不承認，但當時有災區農民接受官媒採訪時表示，夏糧肯定絕收了，因地裡邊的洪水遲遲未退，秋糧也沒辦法種下去了，下半年只能出去打工了。