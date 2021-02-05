再示威？“麥凱恩”號穿台灣海峽又航南海 解放軍說驅離

中國解放軍南部戰區新聞發言人田軍里周五稱，今日美國“麥凱恩”號導彈驅逐艦未經中國政府允許，擅自闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

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據路透社今天報道稱，中國南部戰區稱美艦擅自闖入西沙領海，已進行跟蹤監視並警告驅離。據中國軍隊南部戰區微信公眾號援引他強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，“不管南海風雲如何變幻，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。”

路透社說，美國海軍稍早表示，一艘美國戰艦在南中國海爭議水域、中國控制的西沙群島附近進行自由航行，這是美國總統拜登就任後首次執行這類任務。美國海軍表示，麥凱恩號驅逐艦(USS John S. McCain)“在西沙群島附近行使自由航行權，符合國際法規範”。