圭亞那案：中國說圭方及時糾正錯誤

圭亞那在中國施壓後宣布終止設立“台灣辦公室”，中國外交部今天稱，圭亞那政府秉持“一個中國”原則，宣布終止台灣在蓋國設立機構有關協定，是“及時糾正錯誤”。

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據中央社今天報道稱，圭亞那終止台灣辦公室，中國說及時糾正錯誤。

中央社引據陸媒環球網消息，中國外交部今天舉行例行記者會，發言人汪文斌答覆媒體相關提問時稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，“中方堅決反對任何建交國與台灣進行任何形式的官方交往”。據汪文斌並稱，圭亞那政府秉持“一個中國”原則的正確立場，宣布終止台灣在圭亞那設立機構有關協定，並重申重視發展對中友好關係，不與台建立所謂官方關係，圭方“及時糾正錯誤”，有利於雙邊關係大局。

汪文斌還聲稱，台灣民進黨當局處心積慮地打着開展經貿和文化等非官方活動的幌子，行謀求台獨、拓展國際空間之實，妄圖瞞天過海蒙蔽世人。事實再次證明，“一個中國”原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識。

據該報道，對於美國有關官員此前表態支持設立“台灣辦公室”，汪文斌則稱，美方有關官員違背國際法原則和國際關係的準則，發表嚴重的錯誤言論。中方對此表示堅決反對。汪文斌說，台灣問題事關中國的主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。“我們敦促美方糾正錯誤，以實際行動恪守‘一個中國’原則和中美三個聯合公報的規定，謹慎行事。”