外交部發言人：中國疫苗是有效和安全的

法國總統馬克龍批評中國疫苗相關信息不透明之後，中國外交部5日回應說：中國疫苗是有效和安全的。

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2月5日在例行記者會上，法新社記者問：法國總統馬克龍稱,中國疫苗相關信息缺乏，如果中國疫苗無效，會加速病毒變異。沒有任何中國疫苗的臨床數據被分享。外交部對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌表示：實際上，我們已經多次介紹了中方在疫苗研發問題上的科學和負責任態度。中國政府始終把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位，中國疫苗研發企業始終嚴格依據科學規律和監管要求，依法合規推進疫苗研發，並積極開展國際合作。

汪文斌表示：目前中國多支疫苗在境外開展的三期臨床試驗進展順利，從迄今公布的中國疫苗三期臨床試驗的數據來看，中國疫苗是有效和安全的。去年底，中國國家藥監局也正式附條件批准了中國國藥集團中國生物生產的新冠滅活疫苗上市申請。目前也已經有阿聯酋、巴林、埃及、巴西等多個國家批准使用中國的疫苗，這些都充分驗證了中國疫苗的安全性和有效性。

中國外交部發言人還表示：我還想指出，中國疫苗研發和生產走在世界前列，但中方從未“推銷”疫苗。國際社會在疫苗問題上應當團結一致、形成合力，而不是相互競爭。我們希望有條件的國家都儘快行動起來，有多大勁使多大勁，共同努力使疫苗成為全球公共產品，促進疫苗在全球的公平分配和使用，爭取早日戰勝疫情。

法新社還表示：中國耗巨資支持國家生物公司研製的疫苗。一個是中國疫苗研發公司國藥集團(Sinopharm)；另一個是中國科興生物公司（Sinovac)。2月3日，中國外交部新聞發言人汪文斌2月3日宣布，中國已正式加入世衛組織的“新冠肺炎疫苗實施計畫”(COVAX)，應世衛組織方面請求，中方決定向實施計畫提供1千萬劑疫苗，主要用於發展中國家急需；三家中國公司已申請加入這項計畫。另外，巴基斯坦已經接收由中國科興中維生物技術有限公司研發的克爾來福新冠疫苗。