拜登講話前下馬威？中國軍方深夜報告成功實施陸基中段反導攔截技術

中國國防部周四晚間表示，2月4日（周四）中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。此後美國總統拜登在美國國務院發表外交政策講話。中國則是繼美國後第二個進行陸基中段反飛彈攔截試驗的國家。

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據路透社今天報道稱，中國國防部稱成功實施陸基中段反導攔截技術試驗，並指不針對任何國家。據中國國防部周四晚間表示，2月4日（周四）中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

路透社說，美國軍方上周五表示，過去一周中國在南海的軍事飛行絕對沒有對該地區的美國海軍航母戰鬥群構成威脅，但中國的行為無疑破壞穩定且具有挑釁性質。

據中央社今天報道，拜登外交演說前，中國完成陸基中段飛彈攔截試驗。

該報道說，美國總統拜登今天凌晨發表上任後首場重要外交政策演說，點名中、俄為主要威權挑戰。在此之前，中共軍方昨晚宣布完成一場陸基中段反飛彈攔截技術試驗，並聲稱試驗“不針對任何國家”。

中國國防部於4日晚間10時44分在官網發布“中國成功實施陸基中段反導（飛彈）攔截技術試驗”公告，宣布當天在境內進行了一次陸基中段反飛彈攔截技術試驗，試驗達到預期目的。公告文末並聲稱“這一試驗是防禦性的，不針對任何國家”。

據該報道，陸基中段反飛彈攔截技術是在洲際飛彈的飛行中段，即大氣層外飛行過程中，將其攔截的技術，是飛彈防禦技術中最具有挑戰性的部分。中國則是繼美國後第二個進行陸基中段反飛彈攔截試驗的國家。據公開資料顯示，此前，中國曾於2010年、2013年、2014年、2018年進行了4次陸基中段反飛彈攔截試驗。

中國宣布這項試驗前，配備神盾戰鬥系統的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain，DDG 56）4日通過台灣海峽。這是拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，美國海軍作戰艦首次通過台灣海峽。中國解放軍東部戰區發言人、空軍大校張春暉昨晚則稱，共軍全程對馬侃號進行跟蹤監視。

據中央社說，拜登於美東時間4日造訪美國國務院，發表上任以來首場重要外交政策演說。他點名中俄為主要威權挑戰，並誓言對抗中國經濟濫權以及侵略脅迫與攻擊人權等行為。