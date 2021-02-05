柏林傳推出退出華為計畫

德國政府正在準備一項大規模的投資計畫，以促進當地電信公司的發展，努力從中國的華為等佔主導地位的供應商轉移。

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據華爾街文摘引自Politico周四刊文透露柏林20億歐元的退出華為計畫。該計畫由德國內政部、經濟部、研究部和交通部提出，被POLITICO視為“聯合行動提議”。該計畫列出了政府計畫如何從其復蘇刺激計畫中支出20億歐元的資金。據該提議稱，“德國和歐洲的繁榮和競爭力將越來越依賴於掌握新的通信技術，”該提議並補充稱，這將“需要在國家和歐洲層面做出共同的政治和產業承諾”。

出於安全考慮，歐洲各國政府正越來越多地採取措施，將中國科技巨頭華為擋在5G計畫之外。這些限制意味着，電信運營商已變得更加依賴瑞典的愛立信(Ericsson)和芬蘭的諾基亞(Nokia)，這引發了電信運營商和一些立法者的呼籲，要求向新參與者開放供應鏈。

德國的提案草案包括超過3億歐元的開放運行技術投資，2.37億歐元的6G研究中心和2.5億歐元的促進需求和擴大5G網絡。該草案還通過周二宣布的政府、歐盟和當地芯片行業參與者之間的一個聯合項目，撥出5.5億歐元用於歐洲芯片市場的公共投資。

據該報道，德國政府希望在其電信投資計畫中優先考慮“開放運行”技術，這一概念將把5G供應鏈分成更小的部分，打破華為(Huawei)、愛立信(Ericsson)和諾基亞(Nokia)等大型端到端供應商的市場力量。該計畫旨在促進“德國進入開放運行解決方案技術領域”，希望在網絡集成和邊緣計算軟件等利基市場建立新公司。這些服務和產品目前是運營商和華為、愛立信和諾基亞等主要供應商之間的主要合同的一部分。

專家警告稱，開放運行技術仍不成熟，這些新型網絡可能需要數年時間才能像傳統的5G系統一樣發揮作用。

但這一概念在包括美國和英國在內的一些國家已經產生了影響，這些國家的議員們正在尋找替代華為的方法。在歐盟，德國是迄今為止最熱衷於推廣這一概念的國家之一，這也受到了德國電信巨頭的大力支持，因為該公司正尋求擺脫對華為設備的依賴。

據該報道說，同樣在周二，德國政府表示，希望通過歐盟、德國和私人方面的新投資來促進德國和歐洲半導體行業的發展，以促進芯片製造和設計公司的發展。

全球半導體供應鏈由美國、中國台灣、中國大陸和韓國公司主導。歐洲在高端芯片的供應上遠遠落後，儘管它有少數幾家公司在芯片設計及設備和汽車芯片等供應鏈利基市場上獨佔鰲頭。

德國呼籲啟動一個IPCEI項目之前，該國汽車業上月警告稱，芯片短缺正影響其生產。

據該報道稱，歐盟委員會也在制定趕超芯片的戰略。它開始與歐洲領先的公司進行討論，試圖在今年春天建立一個由公司、機構和國家政府組成的“聯盟”，以彙集投資並建立聯合項目，包括一家高端芯片製造廠。