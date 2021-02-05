英國關了在英中國環球電視網 該台表遺憾 如何反擊引關注

英國媒體監管機構--英國通訊管理局(Ofcom)周四發表聲明稱，該機構取消了中國環球電視網(CGTN)在英國的落地牌照，指之前的一項調查認定，這家頻道的最終編審是由中國共產黨負責。中國環球電視網今天表示遺憾並說堅決反對。中國如何反對引發關注。

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據路透社今天報道說，中國環球電視網(CGTN）對英國通訊管理局Ofcom吊銷其在英國廣播牌照裁決表示遺憾並堅決反對。

消息說，中國環球電視網(CGTN)周五表示，對英國通信管理局作出吊銷CGTN英語新聞頻道在英國落地許可並拒絕予以轉持的最終裁決表示遺憾並堅決反對，繼續向英國觀眾提供電視新聞服務符合英國的公眾利益。

據CGTN在聲明中表示，2020年初英國通信管理局突然對CGTN英語新聞頻道在英國落地許可發起調查，CGTN向英國通信管理局進行了詳細解釋說明，並提出落地許可轉持建議，積極尋求妥善解決。據CGTN稱，“對英國通信管理局作出吊銷CGTN英語新聞頻道在英國落地許可並拒絕予以轉持的最終裁決表示遺憾並堅決反對”，CGTN稱。

路透社說，CGTN英語新聞頻道在英國已經播出18年。

據該報道，英國媒體監管機構--英國通訊管理局(Ofcom)周四發表聲明稱，該機構取消了中國環球電視網(CGTN)在英國的落地牌照，指之前的一項調查認定，這家頻道的最終編審是由中國共產黨負責。