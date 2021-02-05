BBC報道新疆案：老胡咋說 網民說什麼

英國廣播公司（BBC）近日報導指控，中國新疆再教育營內的維吾爾族女性，遭到了集體輪流性侵和酷刑。中國官媒《環球時報》總編胡錫進隨後發布影片抨擊BBC嚴重違反了新聞職業道德，他怒嗆：“對內容的真實性不承擔任何責任，只讓故事符合西方受眾的口味和想像，這是哪家新聞學院交給BBC記者的？”然而，他也坦承無法證明受害新疆婦女所言非真，辯稱“什麼樣的證據能拿到輿論場上去證明這樣的事沒有發生過呢？”，只是馬上就有中國網民回答他：“那你們就多放些記者進彊採訪把事實告訴大家不就行了嗎？”

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據聯合新聞網今天報道稱，胡錫進駁｢再教育營性侵｣，網民說:讓記者進新彊把事實告訴大家不就行了。

消息說，針對BBC驚人的指控，胡錫進反問：“什麼樣的證據能拿到輿論場上去證明這樣的事沒有發生過呢？” 據胡錫進在影片中駁斥，大規模輪流性侵在今日之中國根本沒有發生的空間，這樣的集體性膽量完全不可思議，此種罪惡長時間得以隱瞞的機率是零，行此惡者面臨重刑乃至極刑的不可承受風險，根本沒人會相信。從新疆出境的人很多，西方媒體很希望藉助他們的嘴，編織有官新疆的“勁爆故事”對於層出不窮非常離奇的講述，有理由懷疑是境外反華勢力教唆那些人配合炮製的，胡錫進痛批BBC“這種‘反人類犯罪’的指控，怎能夠如此輕率地通過記錄口述、不加任何證實就發出去呢？”還問“這是哪家新聞學院教給BBC記者的？”

據胡錫進續指，現在一些媒體以造謠的方式逼中國新疆政府闢謠，這種做法極其惡毒，他反問：“比如BBC的上述報道宣稱的婦女在教培中心裡被蒙面者性親乃至集體性侵，什麼樣的證據能拿到輿論場上去證明這樣的事沒有發生過呢？” 胡錫進並宣稱：“新疆為打擊恐怖主義暴力活動並恢復秩序付出巨大努力，並且實現了和平穩定的重建，恢復了各族人民的正常生活。這當中傾注了執政者的巨大政治善意，以及責任擔當，而西方輿論將這一切污衊為‘種族滅絕’，這樣報道導嚴重‘反新疆各族人民’”。

該報道說，《環球時報》同時也發表一篇內容幾乎一模一樣的社論，其中提到：“中國哪有那些西方輿論精英說的那麼壞，這是社會主義國家！就看看中英兩國在新冠疫情期間踐行人道主義的不同表現，那些BBC記者把中國描述成人間地獄，而英國和西方是人權的天堂，他們這樣寫報道難道不臉紅嗎？他們的常識性感知能力跑到哪裡去了？希望BBC等西媒里那些炮製‘新疆傳奇’的人走出道德自戀，也有勇氣走出他們與政客共同編織的對華輿論鐵幕，恢復新聞從業者​​最基本的求實與客觀。”

據聯合新聞網說，對此，中國網民紛紛留言表示：“為什麼老喜歡詆毀我們偉大的時代？”、“BBC怎麼一點都不關心英國病毒的變異再變異？”、“bbc就是街邊小報，編造謊言的報紙”、“環球時報吊打BBC這是世界公認的事實，真正的記者只有中國有”、“其實我們可以誣陷BBC，讓他們自證清白，對，就是誣陷它”、“我們就說bbc內部集體亂倫就好了”、“中央電視台不能指控英國政府性侵人民嗎，讓他們也解釋”、“恐怖分子思想改造中心。這玩意兒中國真不應該搞，就讓他們去英國炸死幾個，說不定能炸到bbc記者。”

不過，也有網民認為：“那你們就多放些記者進彊採訪把事實告訴大家不就行了嗎？”甚至有人坦言：“我覺得有些是真的也不奇怪，第一，網民經常說，政策到了執行就變味，第二，國內的部門也常有讓人髮指的行為出現，第三，新疆一直是一個敏感的地方，本土民族和漢族差異巨大，矛盾一直存在，所以新疆問題很複雜，再加上凡事皆維穩的特色，估計有很多連老胡都無法想像的事情發生”更有人建議：“國家關閉長城防火牆。讓新疆維吾爾族人能夠上臉書推特為國家闢謠。”

據該報道，還有人說：“胡編別太激動，你能造謠，別人也能。至於是真是假，找新疆人現身說法就行。另外不是不行允許境外記者進疆採訪嗎？都沒法採訪？他們怎麼憑什麼亂猜？解決起來也簡單，允許這些境外媒體去採訪就行。我想只要讓他們去採訪，他們應該會報導真相的”，但隨即遭一名自稱“新疆人”的網民謾罵：“沒有這些事，我們新疆環境是美麗的，人民是美好的。你和BBC一樣惡臭。其實你完全可以自己來採訪，會比看BBC的報導更真實？為什麼不來，不就一張火車票飛機票的事？因為你想要的不是真實，你就想攪屎。”

據聯合新聞網說，BBC報導引述中國再教育營的前守衛，及曾被囚禁在營中的新疆婦女控訴，再教育營內存在有系統的性侵、性虐待、刑求，施暴的男子是警察、公安或其他外來男人，他們會付更多錢，挑選年輕漂亮的維族女性來洩慾，甚至還逼迫百名女囚看着多名警察輪暴一名年僅約20歲的女子，尖叫聲響徹整個營區。有受害新疆婦女告訴BBC，在營中遭到多名中國男子性侵，還被電擊生殖器官，讓她看清中共惡行下的最終目標就是“摧毀每一個人”。