BBC澄清：對華報道準確、公正

英國廣播公司BBC星期四發表聲明，駁斥中方有關針對新疆“再教育營”性侵問題的報道是“假新聞”的指控，強調對華新聞報道秉持準確而公正的原則。

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據自由亞洲報道，英國廣播公司拒絕中方“假新聞”指控：指出對華報道準確、公正。

該報道說，英國廣播公司日前採訪多名曾在新疆“再教育營”遭拘禁的中國穆斯林少數民族婦女，其中一名目前已逃至美國的維吾爾女性表示，教育營“每晚”都有女性被蒙面男子強姦，自己曾遭受酷刑，並三次被輪姦；另一名來自新疆的哈薩克族女性則表示，她曾被拘押在“再教育營”18個月，並曾被強迫要求脫光維族女性的衣服、給她們戴上手銬，然後把她們交給“中國男人”。

中國外交部發言人汪文斌星期三譴責英國廣播公司的上述報道是“毫無事實依據”的“抹黑詆毀”，並要求BBC公開就此道歉。

據該報道，英國廣播公司星期四在一份聲明中強調，該媒體秉持對中國事件“準確和公正”的報道，完全拒絕中方毫無事實依據的、有關假新聞和意識形態偏見的指責。

自由亞洲說，截至目前，多國政府已公開就英國廣播公司的上述報道表達關切。美國國務院發言人周三聲明表示，美方對BBC的報道深感憂慮，這些暴行震撼人們的良知，也必然會造成嚴重後果。英國外交國務大臣亞當斯表示，任何看到BBC報道的人都會因明顯的惡行而感到震驚，英國將繼續與歐盟和美國一起，就新疆人權問題向中國施加壓力。澳大利亞外長佩恩則公開向聯合國發出呼籲，要求儘快前往新疆開展人權問題調查。