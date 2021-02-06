世界衛生組職專家小組於中國武漢進行新冠肺炎病毒疫情溯源調查之際，多名中國專家定調，病毒是從2019下半年起多點爆發，溯源應多國多地進行，“武漢只是第一站”。

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據中央社今天報道稱，世衛溯源調查之際，中國再定調疫情多國多點爆發。

世衛組織專家小組在中國武漢的溯源調查行動已經進行了一半，去過曾被懷疑泄漏病毒的武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院。其中一名專家5日表示，有必要到蝙蝠洞穴追蹤病毒基因。

該報道引據香港01、環球網消息，多名中國流行病學及疫情防控專家表示，世衛組織專家小組結束中國的調查之後，接下來WHO應該派遣同樣的小組赴全球多國、多地展開溯源調查與研究，因為“不少線索、報導和研究顯示病毒可能在2019年就已在世界多地出現。”

據消息，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發強調“溯源不應成為國際政治鬥爭的工具”，西班牙、意大利、美國、巴西都有出現早於武漢的病例，應該針對這些國家展開溯源研究，而非先入為主，針對特定國家。上海公衛臨床中心教授盧洪洲也稱，若不在全球多點展開溯源工作，將不會取得結果。

消息引述中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，世衛組織應該根據時間順序制定“全球溯源計畫”。比如追蹤在2019年甚至更早之前已出現病毒的國家或地區的情況，確認溯源目的究竟是尋找“零號病人”還是動物。曾光還呼應王廣發的說法強調，“美國必須是溯源工作重點中的重點”，美國應像中國一樣，邀請世衛組織前往美國進行溯源研究。

據中央社說，疫情多點爆發也是中國官方的定調。中國外交部發言人汪文斌5日在例行記者會表示，病毒溯源是複雜的科學問題，而且涉及多國、多地，“國際媒體有越來越多關於病毒和疫情2019年下半年就已在世界多地多點出現的報導”。汪文斌說：“我們希望有關各方像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，邀請世衛組織專家開展溯源研究。”