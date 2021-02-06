中國海警船在實施《海警法》後首次進入釣魚島

日本第11管區海上保安總部（那霸）6日表示，2艘中國海警局船早晨4點45分左右起駛入了釣魚島）附近日本認為是“領海”的區域。這是中國允許海警局使用武器的《海警法》2月1日施行後，中國海警船首次進入釣魚島附近日本認為是“領海”的區域。

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中國全國人民代表大會2020年11月4日發布了《海警法草案》全文，此草案規定負責海上警備的中國海警局權限。該草案規定，當外國船違法進入中國領海，海警局可強制驅趕或進行調查；其中還規定，若發生外國船隻在中國管轄海域違法活動，且不遵從海警局要求停船的命令等情況，海警局可動用武器。

由於日中間存在着領海主權爭端，日本方面對此表示強烈的擔憂，日英兩國政府3日以視頻會議方式舉行了外長防長磋商（2+2磋商），日本外相茂木敏充就允許對外國組織等使用武器的中國《海警法》強調“絕不能以違反國際法的形式運用”。雙方對該法共同表示強烈關切。

日本政府2月6日鑒於中國海警船駛入日本認為是“領海”的區域，把首相官邸的情報聯絡室升級為官邸對策室，負責收集和分析情報。

據第11管區海保總部透露，2艘日本漁船在釣魚島附近日本認為是“領海”的區域航行，每艘船上有3人。早晨4點52分左右在南小島以南約22公里的海上，海警船把船頭朝向日本漁船，做出了試圖接近的動作，因此日本海上保安廳在周圍部署巡邏船，保護漁船的安全，還向中國海警船發出警告，要求其離開領海。這是今年以來，中國船第4天進入日本領海。

日中兩國政府3日以視頻會議方式舉行了工作人員商談海洋問題的“海洋事務高級別磋商”，日方的外務省亞洲大洋洲局長船越健裕、中方的外交部邊界與海洋事務司司長洪亮等出席了磋商。日方就中國《海警法》傳達了憂慮，表示“不能以違反國際法的形式運用”。中國外交部2月4日發布消息稱，中方在海洋磋商中主張該法“完全符合國際法和國際慣例”

由於《海警法》是中國國內法，對於主權受到外國組織等侵犯的情況，允許海警局使用武器。若中國在釣魚島周邊對日本船舶採取基於該法的措施，或許會發生偶發性武裝衝突。在磋商中，日方要求中方就適用該法的對象海域的範圍進行詳細說明。