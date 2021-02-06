公民記者張展庭審照首曝光 顯骨瘦如柴被綁輪椅受審

據蘋果日報今天報道稱，曾到武漢拍攝封城情況的內地公民記者張展，被當局以尋釁滋事罪重判監禁4年，長期關注維權人士的王劍虹今日在Twitter首度公開張展在法庭受審的照片，可見絕食多時的張展骨瘦如柴，她被戴上手銬，坐在輪椅上，有一道很寬的帶子圍在她的腰上，指她是被迫綁到法庭受審。張展被捕後絕食抗議半年，坐輪椅出庭，庭審僅2個多小時完結，張展在庭上說：“這是審判你的法庭，不是審判我的法庭。”她因為“不想在封閉的邏輯圈打轉”，表明不會上訴。

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據蘋果日報今天報道稱，公民記者張展庭審照首曝光，骨瘦如柴被綁輪椅受審。消息說，長期關注維權人士的王劍虹今日在Twitter首度公開張展在法庭受審的照片，可見絕食多時的張展骨瘦如柴，她被戴上手銬，坐在輪椅上，有一道很寬的帶子圍在她的腰上，指她是被迫綁到法庭受審。

據王劍虹又提及，張展母親對媒體說，當時看到女兒骨瘦如柴，坐輪椅出庭，悲痛萬分，“張展是面向法官，我們坐在她後面，看不見正臉。她沒有精神，人瘦得皮包骨頭了”。從照片可見，張展看上去十分憔悴，比她在武漢拍攝影片時消瘦許多。王劍虹對《蘋果》表示，對張展的情況非常擔憂。

該報道說，張展的代表律師張科科向《蘋果》證實，照片確實是在庭審時所拍，他表示張展目前仍收押在上海浦東新區看守所，由於目前疫情問題，張展的母親上一次見到女兒已是上月13日，而在農曆新年，張母也無法再到看守所探望女兒。

據指，張展被捕後絕食抗議半年，坐輪椅出庭，庭審僅2個多小時完結，張展在庭上說：“這是審判你的法庭，不是審判我的法庭。”她因為“不想在封閉的邏輯圈打轉”，表明不會上訴。

蘋果日報說，當張展被判刑後，加拿大全球事務部與美國、英國、德國等14個媒體自由聯盟國家發聯合聲明，批評北京打壓新聞自由，並關注張展被拘及受到不公平審判，敦促中方立刻釋放張展和其他因報道疫情而被拘留的人士。